اليوم.. الفنانة ميمي جمال في ضيافة برنامج "نجم وندوة" بقصر السينما

يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، في السابعة مساء اليوم، الفنانة القديرة ميمي جمال، ضمن برنامج "نجم وندوة" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يدير الندوة المخرج عادل عوض، وتشهد حديثا حول مشوار الفنانة ميمي جمال الفني في عالم السينما، إلى جانب التعريف بتجربتها في تقديم الأدوار المختلفة التي رسخت حضورها لدى الجمهور، وكذلك كواليس عملها مع كبار نجوم الفن.

ويعقب الندوة عرض الفيلم الكوميدي "لف ودوران"، الذي تشارك فيه الفنانة ميمي جمال بدور (عايدة)، للحديث عن تجربتها مع صناع الفيلم.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن برنامج الإدارة العامة للقصور المتخصصة، وأنشطة قصر السينما، وفي إطار جهود هيئة قصور الثقافة لتسليط الضوء على التجارب الفنية الملهمة، وتعزيز التواصل المباشر بين رموز الفن والجمهور.