حسن علي مؤلف فخر الدلتا يشكر نجوم المسلسل: نتعلم منهم يوميا .. صور

فن وثقافة

حسن علي مؤلف فخر الدلتا يشكر نجوم المسلسل: نتعلم منهم يوميا

حسن علي مؤلف فخر الدلتا يشكر نجوم المسلسل نتعلم منهم يوميا
حسن علي مؤلف فخر الدلتا يشكر نجوم المسلسل نتعلم منهم يوميا
أوركيد سامي

عبر السيناريست الشاب حسن علي عن سعادته الكبيرة بالتعامل مع النجوم الكبار في مسلسل فخر الدلتا الذي يشهد انطلاقته الأولى في كتابة المسلسلات ويخوض به السباق الرمضاني لعام 2026.

ونشر حسن علي صورا من كواليس المسلسل مع النجوم خالد زكي ،أحمد صيام ،انتصار ،كمال أبو رية ،حجاج عبد العظيم ومحمد محمود وكتب "أنا بتعلم من حضراتكم كل يوم درس جديد..بس اهم درس استفدته ان ازاي يبقا عندك شغف كل يوم تعمل نفس الحاجة اللي بتعملها بقالك سنين من غير ملل ولا زهق ولا تعب..وطبعا بشكرهم على ثقتهم فينا اللي مطمنانا وباذن الله نقدم معاكم حاجة كبيرة تليق باسمكم وتشريفكم لينا شكرا من قلبي".

وأكد حسن أنه يوميا يتعلم من التزام النجم الكبير خالد زكي في احترام المواعيد وسلاسة النجم كمال أبو رية في تناول الورق والسيناريو والافيهات الكوميدية وعبر عن سعادته الكبيرة بتواجد الفنان القدير محمد محمود كأحد ضيوف الشرف بالمسلسل وأعطاهم طاقة إيجابية كبيرة في التصوير.

وكشف علي عن الكواليس الكوميدية مع بعض النجوم خاصة حجاج عبد العظيم وانتصار وحنان يوسف وأحمد صيام قائلا "مركزين معانا وبيضحكونا يوميا وعاملين أجواء ملهاش حل وأستاذة حنان يوسف مسميانا المجانين ولما النجم أحمد صيام بينده بكلمة أستاذ ببقى مكسوف جدا".

يذكر أنه كشفت الصفحة الرسمية لقناة ON عن اللقطات الاولي لمسلسلها فخر الدلتا، بطولة أحمد رمزي، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026 عبر شاشة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وجسد رمزي شخصية موظف يعمل في احدي شركات الإعلانات.

ويضم مسلسل «فخر الدلتا» كوكبة من الفنانين، من بينهم حنان سليمان، نبيل عيسى، أحمد صيام، انتصار، حنان يوسف، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، أبرزهم تارا عبود، أحمد عصام السيد، علي السبع، أحمد هشام، سارة علاء، لينا إيهاب، وليد عبد الغني، وفرح عزت ورانيا زهرة

ويعد المسلسل أول بطولة درامية للفنان أحمد رمزي، وهو من تأليف حسن علي وإخراج هادي بسيوني وإنتاج الشركة المتحدة ووايت فيلمز مصطفى العوضي.

