جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
فن وثقافة

قسمة العدل يتصدر محركات البحث بعد حبس وانكسار إيمان العاصي بأحداث المسلسل

مسلسل قسمة العدل
أحمد إبراهيم

تصدر مسلسل قسمة العدل للنجمة إيمان العاصي، محركات البحث على موقع جوجل، بعد عرض الحلقة الـ 14 من العمل والتي شهدت العديد من التطورات أبرزها حبس مريم (إيمان العاصي) بعد تعديها على هالة (دعاء حكم) زوجة طليقها (محمد جمعة)، اضافة إلى خضوعها لابتزاز الأخيرة والاعتذار لها أمام الجميع فى مشهد تسبب فى انكسار مريم.

تفاصيل الحلقة الرابعة عشر مسلسل قسمة العدل 

بدأت الحلقة الـ 14 باستفاقة هالة داخل المستشفى، حيث يفاجئها زوجها جمال بخبر حملها، وخلال التحقيقات، تتهم هالة، مريم بالاعتداء عليها ومحاولة الشروع في قتلها والتخلص من جنينها، لتتحرك الشرطة سريعًا وتلقي القبض على مريم من داخل منزلها، ويتم احتجازها بالقسم لحين عرضها على النيابة.

وتضع هالة شرطًا للتنازل عن المحضر، يتمثل في أن تأتي مريم بنفسها للاعتذار لها علنًا أمام الجميع، أو تظل رهن الحبس، رغم محاولات جمال لإقناع زوجته بالتراجع عن البلاغ، خاصة أن مريم أم لبناته، بينما يتوجه جمال إلى منزل الحاج عبد الحكيم (رشدي الشامي) ليبلغه بأن تنازل هالة مرهون باعتذار مريم. إلا أن عبد الحكيم يرفض الأمر تمامًا، مؤكدًا أن سجن ابنته أهون عليه من اعتذارها لهالة، لتتفاقم الأزمة.

في الوقت نفسه، يخبر كرم (خالد كمال) والده بموافقته على التوقيع على عقد تقسيم الوكالة بعد خروج مريم من أزمتها، ويشهد عبد الحكيم لحظة إنسانية مؤثرة، يدخل خلالها في نوبة بكاء قهرًا وحزنًا على ما تتعرض له ابنته مريم، وفي اليوم التالي، يتم الإفراج عن مريم بضمان محل إقامتها، لكن نسمة (إيناس كامل) تحذرها من أن القضية لم تنتهِ بعد، وأنها قد تواجه حكمًا بالسجن.

تفكر مريم في التصالح مع هالة، خوفا من دخول السجن وترك بناتها دون سند، فتوافق على مضض، على جانب آخر، يفي كرم بوعده ويوقع عقد تقسيم الوكالة وفق اتفاقه مع عمته زينب (ألفت إمام)، ويطالبها بتنفيذ تعهدها بالتنازل عن الشقة التي كتبها لها عبد الحكيم، وهو ما توافق عليه زينب بالفعل، بشرط أن يظل الأمر سرًا دون علم إخوته.

وتصل الحلقة إلى ذروتها حين تذهب مريم إلى مطعم طليقها جمال، في وجود هالة، لتقدم اعتذارها عما بدر منها، إلا أن هالة تفرض شرطًا مهينًا جديدًا، يتمثل في أن تقبّل مريم رأسها أمام جميع العاملين بالمطعم، وتضطر مريم للرضوخ لكل مطالب هالة، في مشهد مليء بالانكسار والألم، يكشف حجم ما وصلت إليه من ضعف وقهر.

مسلسل قسمة العدل يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، تقى حسام، دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، عبير فاروق، واالعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

فتاوى| ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء.. حكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصة

سيميوني

هل يقترب زمن سيميوني من نهايته؟ موسم مقلق يفتح باب التساؤلات في أتلتيكو مدريد

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

