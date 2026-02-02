قسمة العدل يتصدر محركات البحث بعد حبس وانكسار إيمان العاصي بأحداث المسلسل

تصدر مسلسل قسمة العدل للنجمة إيمان العاصي، محركات البحث على موقع جوجل، بعد عرض الحلقة الـ 14 من العمل والتي شهدت العديد من التطورات أبرزها حبس مريم (إيمان العاصي) بعد تعديها على هالة (دعاء حكم) زوجة طليقها (محمد جمعة)، اضافة إلى خضوعها لابتزاز الأخيرة والاعتذار لها أمام الجميع فى مشهد تسبب فى انكسار مريم.

تفاصيل الحلقة الرابعة عشر مسلسل قسمة العدل

بدأت الحلقة الـ 14 باستفاقة هالة داخل المستشفى، حيث يفاجئها زوجها جمال بخبر حملها، وخلال التحقيقات، تتهم هالة، مريم بالاعتداء عليها ومحاولة الشروع في قتلها والتخلص من جنينها، لتتحرك الشرطة سريعًا وتلقي القبض على مريم من داخل منزلها، ويتم احتجازها بالقسم لحين عرضها على النيابة.

وتضع هالة شرطًا للتنازل عن المحضر، يتمثل في أن تأتي مريم بنفسها للاعتذار لها علنًا أمام الجميع، أو تظل رهن الحبس، رغم محاولات جمال لإقناع زوجته بالتراجع عن البلاغ، خاصة أن مريم أم لبناته، بينما يتوجه جمال إلى منزل الحاج عبد الحكيم (رشدي الشامي) ليبلغه بأن تنازل هالة مرهون باعتذار مريم. إلا أن عبد الحكيم يرفض الأمر تمامًا، مؤكدًا أن سجن ابنته أهون عليه من اعتذارها لهالة، لتتفاقم الأزمة.

في الوقت نفسه، يخبر كرم (خالد كمال) والده بموافقته على التوقيع على عقد تقسيم الوكالة بعد خروج مريم من أزمتها، ويشهد عبد الحكيم لحظة إنسانية مؤثرة، يدخل خلالها في نوبة بكاء قهرًا وحزنًا على ما تتعرض له ابنته مريم، وفي اليوم التالي، يتم الإفراج عن مريم بضمان محل إقامتها، لكن نسمة (إيناس كامل) تحذرها من أن القضية لم تنتهِ بعد، وأنها قد تواجه حكمًا بالسجن.

تفكر مريم في التصالح مع هالة، خوفا من دخول السجن وترك بناتها دون سند، فتوافق على مضض، على جانب آخر، يفي كرم بوعده ويوقع عقد تقسيم الوكالة وفق اتفاقه مع عمته زينب (ألفت إمام)، ويطالبها بتنفيذ تعهدها بالتنازل عن الشقة التي كتبها لها عبد الحكيم، وهو ما توافق عليه زينب بالفعل، بشرط أن يظل الأمر سرًا دون علم إخوته.

وتصل الحلقة إلى ذروتها حين تذهب مريم إلى مطعم طليقها جمال، في وجود هالة، لتقدم اعتذارها عما بدر منها، إلا أن هالة تفرض شرطًا مهينًا جديدًا، يتمثل في أن تقبّل مريم رأسها أمام جميع العاملين بالمطعم، وتضطر مريم للرضوخ لكل مطالب هالة، في مشهد مليء بالانكسار والألم، يكشف حجم ما وصلت إليه من ضعف وقهر.

مسلسل قسمة العدل يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، تقى حسام، دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، عبير فاروق، واالعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.