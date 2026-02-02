عزيز مرقة يعلن تأجيل حفله فى لبنان.. اعرف السبب

كشف الفنان عزيز مرقة عن تاجيل حفله فى لبنان وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وقال عزيز مرقة في منشور له: تنبيه لأهلي في لبنان صعب أوصفلكم قديه كنت متحمس على حفلة 13 فبراير للأسف الشديد ظروف الحفلة ما ساعدت إنها تصير وتم إلغاءها.. بوعدكم أرجعلكم بحفلة قريبا، أنا بتأسف على الموقف السخيف، ولو عندكم أي استفسارات أو مشكلة في استرجاع التذاكر خبروني برسالة.

أعمال عزيز مرقة

كان عزيز مرقة، قد قدم أولى أغنيات ألبومه الجديد، أغنية "شايفة إيه" بالتعاون مع فريق "ديسكو بيروت"، حيث قام عزيز بتصوير الأغنية هذه المرة، فى لبنان بأحد الشوارع مع رابطة جمهوره ومحبيه هناك، وذلك بناء على دعوته لهم عبر صفحته على موقع "أنستجرام"، وهى الدعوة التى يحرص على تقديمها عزيز لـ "الفانز" لمشاركته فى تصوير أغنياته.

وقد سبق وقدم الدعوة نفسها من قبل لرابطة جمهوره ومحبيه بمصر، فى أغنية "ماتيجى سكة" التى تم تصويرها في شوارع منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، وهى الأغنية التى حققت رواجا كبيرا على جميع مواقع السوشيال ميديا.

عزيز مرقة وأغنية حطة ايديك

وفى يناير الماضي، طرح النجم عزيز مرقة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية وتجربة جديدة، بعنوان "حطة إيدك" من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالى جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.