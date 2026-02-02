بعد سنوات من التأجيل.. محمد هنيدي يكشف موعد عرض فيلم الجواهرجي

كشف الفنان القدير محمد هنيدي، عن موعد عرض فيلمه الجواهرجي، بعد تأجيله عدة سنوات.

وقال محمد هنيدى، خلال حلوله ضيفا، على برنامج «تفاعلكم»، تقديم الإعلامية سارة الدندراوى: «فيلم الجواهرجى هيتعرض إن شاء الله بشكل نهائى فى عيد الأضحى المقبل».

والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويحكي عن جواهرجي يواجه عدد من المشاكل والازمات بسبب تصرفات زوجته.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولة الفيلم مني زكي و تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة.



وكان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

