الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط كبير في الدفاع الجوي لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على الهادي الحقاني، وهو قيادي بارز في منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، في غارة جوية بمنطقة حروف جنوب لبنان.

وأفاد بذلك متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحقاني كان قد شارك مؤخرا في محاولات لإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية التابعة لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله، كما أفاد المتحدث بتصفية عنصر إرهابي آخر في منطقة الأنصارية جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي صيدا وصور، في محيط بلدة أنصارية جنوب لبنان، وذلك وسط أنباء عن سقوط إصابات.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته استهدفت عنصرا من "حزب الله" في منطقة أنصارية بجنوب لبنان، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية المستهدف أو نتائج الضربة.

وأسفرت هذه الانتهاكات المتكررة، منذ بدء سريان الاتفاق، عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، من خلال تنفيذ عمليات توغل بري، وغارات جوية واغتيالات في مناطق مختلفة في البلاد، فضلا عن إبقائها على سيطرتها على خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.