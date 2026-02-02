قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأردن: لن نكون ساحة معركة لأي صراع إقليمي أو نقطة انطلاق لضرب إيران

فرناس حفظي

 تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وناقش الجانبان التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. 

وأكد الصفدي على ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار كوسيلة لحل هذه القضية، مشددا على أن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي نزاع إقليمي أو نقطة انطلاق لأي عمل عسكري ضد إيران.

 وأوضح أن الأردن لن يسمح لأي طرف بانتهاك مجاله الجوي أو تهديد أمنه وسلامة مواطنيه.

من جانب آخر، يتوجه مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غدا الثلاثاء إلى إسرائيل، في زيارة دون صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس الموساد ديدي بارنيا، لمناقشة الملف الإيراني، خصوصًا في ظل المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المرتقب عقدها في تركيا.

الخطوط الحمراء 

تركز إسرائيل على التأكيد على خطوطها الحمراء في الملف النووي الإيراني، بما يشمل التوقف عن التخصيب وإزالة اليورانيوم من أراضي إيران، مع التشديد على ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة وكلاء إيران، وهو ما تشعر إسرائيل أن الاتفاق المحتمل قد يتجاهله إذا اكتفى البيت الأبيض بالقضية النووية فقط.

من جهة أخرى، ستتطرق المحادثات إلى الوضع في قطاع غزة، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي رصد نشاطات مشبوهة لحركة حماس، بما في ذلك استهداف عناصر من حماس وفتح معبر رفح لإجلاء المدنيين، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة الوضع الأمني والإنساني في القطاع.

تأتي هذه الزيارة في وقت يواصل فيه الأسطول الأمريكي تعزيز وجوده في المنطقة، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يعتمد الجانب الأمريكي على نهج تفاوضي متحفظ، يكتفي بمحاولات دبلوماسية قبل أي خيار عسكري محتمل.

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

الغندور

بعد الفوز على المصري بثنائية.. الغندور يتغزل بلاعب الزمالك

سماعة لاسلكية

بميكروفونات في علبة الشحن .. نوثينج تغزو الأسواق بسماعات Nothing Ear 3

جهاز Minix Neo Z95

أصغر من الهاتف.. سر حاسوب Minix Neo Z95 المحمول

تحديث HyperOS 3

عدد محدود | تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الأجهزة .. هل هاتفك منها؟

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

