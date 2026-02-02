الأردن: لن نكون ساحة معركة لأي صراع إقليمي أو نقطة انطلاق لضرب إيران

تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وناقش الجانبان التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وأكد الصفدي على ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار كوسيلة لحل هذه القضية، مشددا على أن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي نزاع إقليمي أو نقطة انطلاق لأي عمل عسكري ضد إيران.

وأوضح أن الأردن لن يسمح لأي طرف بانتهاك مجاله الجوي أو تهديد أمنه وسلامة مواطنيه.

من جانب آخر، يتوجه مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غدا الثلاثاء إلى إسرائيل، في زيارة دون صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس الموساد ديدي بارنيا، لمناقشة الملف الإيراني، خصوصًا في ظل المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المرتقب عقدها في تركيا.

الخطوط الحمراء

تركز إسرائيل على التأكيد على خطوطها الحمراء في الملف النووي الإيراني، بما يشمل التوقف عن التخصيب وإزالة اليورانيوم من أراضي إيران، مع التشديد على ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة وكلاء إيران، وهو ما تشعر إسرائيل أن الاتفاق المحتمل قد يتجاهله إذا اكتفى البيت الأبيض بالقضية النووية فقط.

من جهة أخرى، ستتطرق المحادثات إلى الوضع في قطاع غزة، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي رصد نشاطات مشبوهة لحركة حماس، بما في ذلك استهداف عناصر من حماس وفتح معبر رفح لإجلاء المدنيين، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة الوضع الأمني والإنساني في القطاع.

تأتي هذه الزيارة في وقت يواصل فيه الأسطول الأمريكي تعزيز وجوده في المنطقة، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يعتمد الجانب الأمريكي على نهج تفاوضي متحفظ، يكتفي بمحاولات دبلوماسية قبل أي خيار عسكري محتمل.