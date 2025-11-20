دعاء ليلة الجمعة .. أجمل الكلمات للرزق والتوفيق وراحة البال

دعاء ليلة الجمعة .. مع غروب شمس يوم الخميس وبدء ليلة الجمعة يحرص كثير من المسلمين على استغلالها في الدعاء والتقرب إلى الله، أملاً في البركة وتيسير الأمور واستجابة الرجاء ، فهي فرصة مناسبة لمراجعة النفس وطلب العفو والمغفرة والدعاء بما في القلوب من أمنيات وهموم.

وفي هذه الليلة يكثر الناس من الذكر والصلاة على النبي وقراءة القرآن، لما لها من فضل ومكانة خاصة ، ويأتي دعاء ليلة الجمعة كوسيلة صادقة للتعبير عن الاحتياج إلى رحمة الله، والسعي لنيل الخير في الدنيا والآخرة، وتجديد الأمل وبث الطمأنينة في النفوس.

دعاء ليلة الجمعة

اللهم يا نور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديّان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، ولا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين، سبحان الله خضوعاً لعظمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين ولا مضلين وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظل إلا ظلك، ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعاً الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم إليك مددت يدي وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيباً وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

أجمل دعاء ليلة الجمعة

يارب لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنّا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح عملنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنّا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، ولا تطردنا من بابك، فمن لنا يا ربنا إن طردتنا، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك، ولا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنت الحليم فلا تعجَل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تُذل، وأنت المنيع فلا تُرام، وأنت المجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اهدِنا فيمن هديت، وعافِنا فيمن عافيت، واقضِ عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، وإني أدعو لقلب قريب من قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك، اللهم إليك المآب ومنك الرجاء وبرحمتك نرجو الفرج.