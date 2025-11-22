الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي لقراءة كتاب عمدة الأحكام

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، يعقد الجامع الأزهر اليوم السبت، المجلس الحديثي لقراءة كتاب "عمدة الأحكام" للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي- رحمه الله، وذلك بحضور فضيلة أ.د مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

نتيجة تصنيف شنغهاي

من ناحيه أخرى أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ظهور نتيجة تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) للعام 2025م بإدراج جامعة الأزهر ضمن 25 جامعة مصرية في هذا التصنيف، الذي شمل ترتيب أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم من 100دولة.



تميّز دولي



وعبَّر «صديق» عن سعادته بهذا التميز الدولي الذي يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر بدعم منقطع النظير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ورعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

مكانة جامعة الأزهر

ووجه «صديق» الشكر والتقدير، إلى فريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة على هذه الجهود الحثيثة التي تعزز مكانة جامعة الأزهر وترفع رايتها في مختلف المجالات العلمية العملية بجانب شقيقاتها من المجالات العربية والشرعية.

وأوضح أن جامعة الأزهر تقدمت وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي في 11 مجالًا علميًّا بينيًّا بكليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة وغير ذلك من باقي الكليات.

دعم جهود الدولة المصرية

وقال: إن كليات جامعة الأزهر العملية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي عن طريق التعاون في مجالات الدراسات البينية، لافتًا إلى أن هذا التميز الدولي يسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.