التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الجامع الأزهر يعقد المجلس الحديثي لقراءة كتاب عمدة الأحكام

شيماء جمال

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، يعقد الجامع الأزهر اليوم السبت، المجلس الحديثي لقراءة كتاب "عمدة الأحكام" للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي- رحمه الله، وذلك بحضور فضيلة أ.د مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

نتيجة تصنيف شنغهاي 
من ناحيه أخرى  أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ظهور نتيجة تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS) للعام 2025م بإدراج جامعة الأزهر ضمن 25 جامعة مصرية في هذا التصنيف، الذي شمل ترتيب أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم من 100دولة.
 

تميّز دولي

وعبَّر «صديق» عن سعادته بهذا التميز الدولي الذي يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر بدعم منقطع النظير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ورعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

مكانة جامعة الأزهر
ووجه «صديق» الشكر والتقدير، إلى فريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة على هذه الجهود الحثيثة التي تعزز مكانة جامعة الأزهر وترفع رايتها في مختلف المجالات العلمية العملية بجانب شقيقاتها من المجالات العربية والشرعية.

وأوضح أن جامعة الأزهر تقدمت وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي في 11 مجالًا علميًّا بينيًّا بكليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة وغير ذلك من باقي الكليات.

دعم جهود الدولة المصرية
وقال: إن كليات جامعة الأزهر العملية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي عن طريق التعاون في مجالات الدراسات البينية، لافتًا إلى أن هذا التميز الدولي يسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م. 

نتيجة تصنيف شنغهاي عمدة الأحكام الحديث مكانة جامعة الأزهر جامعة الأزهر

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

