حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بمرور 18 عامًا على تأسيسها

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

شهدت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمختلف المحافظات، عددًا من الاحتفالات التي أظهرت مكانة الأزهر الشريف وريادته العلمية والدعوية عبر العصور، وذلك بمناسبة مرور ثمانية عشر عامًا على إنشاء المنظمة.

وجاءت الفعاليات برعاية د.عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

عكست احتفالات فروع المنظمة بالمحافظات وحدة الصف الأزهري، وتجدد العهد على مواصلة نشر رسالة الأزهر، القائمة على الوسطية والاعتدال، وتعزيز التواصل مع خريجيه داخل مصر وخارجها، بما يدعم الدور الحضاري والإنساني للأزهر الشريف في العالم كله.

فرع الغربية


نظّم فرع الغربية احتفالية كبرى بكلية الشريعة والقانون بطنطا، شارك فيها الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، الذي أكد في كلمته عالمية رسالة الأزهر، ودوره الحضاري عبر التاريخ، مشيرًا إلى استقبال الأزهر طلابًا من أكثر من 140 جنسية حول العالم.

وتناول الدور الوطني للأزهر في مواجهة الغزو التتاري، والمقاومة الشعبية ضد الاستعمار، ودعم الحركة الوطنية في ثورة 1919، موضحًا أن الأزهر في عهد الإمام الأكبر، يواصل أداء دوره الفكري والوطني في مواجهة التطرف ونشر الفكر الوسطي.

وشهد الحفل حضور القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، في تأكيد على دعم مؤسسات الدولة لرسالة الأزهر الشريف.

فرع القليوبية

احتضنت مدينة بنها احتفالًا موسعًا بمنظمة خريجي الأزهر، تخللته كلمات وفقرات، عرضت الدور المحلي والعالمي للأزهر الشريف.


وجاءت الفعالية بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم: اللواء د. محمد معوض عقل، ممثلًا عن محافظ القليوبية، والشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقادة العمل الدعوي.


قدّم الطلاب والطالبات فقرات إنشادية وابتهالات، نالت إعجاب الحضور، فيما أكّد المتحدثون أن الأزهر الشريف هو المنارة التي تجمع أبناءه حول العالم، وأن المنظمة تمثل جسرًا لتعزيز التواصل معهم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

فرع كفر الشيخ

شهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، احتفالية مميزة بمناسبة مرور 18 عامًا على تأسيس المنظمة، بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية، وعميد الكلية أ.د. زكي صبري، وعدد من القيادات الأزهرية.


تضمّنت الفعاليات تلاوة قرآنية وابتهالات، إضافة إلى كلمات رسمية، أبرزت الدور العالمي للأزهر في نشر قيم التسامح، ومواجهة الفكر المتطرف.


وأكد المتحدثون أن المنظمة حققت خلال 18 عامًا إنجازات كبيرة في دعم خريجي الأزهر، وتمكينهم من نشر صحيح الدين في الداخل والخارج، مشيدين بحفاوة التنظيم، وروح التعاون بين الكليات، ومنطقة الأزهر بالمحافظة.

فرع الأقصر

شهدت محافظة الأقصر احتفالية كبرى، بمقر منطقة الأقصر الأزهرية، بحضور قيادات تنفيذية ودينية بارزة، من بينهم: نائب محافظ الأقصر، ورئيس جامعة الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة.


تخلل الحفل عرض تعريفي عن نشأة المنظمة وفروعها حول العالم، وكلمات لقيادات الأزهر، التي أكدت الدور المحوري للمنظمة في جمع خريجي الأزهر من شتى الدول، تحت مظلة واحدة لنشر وسطية الإسلام.


وقدمت طالبات معهد الحرمين عروضًا فنية رفيعة المستوى، كما شهد الحفل مشاركة ممثل الكنيسة القس أرمنيوس، الذي أكد عمق العلاقة بين الأزهر والكنيسة، ودورهما في ترسيخ السلم المجتمعي.

فرع الشرقية

أقامت منطقة الشرقية الأزهرية، احتفالًا داخل ديوان عام المنطقة، بحضور الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية، وعدد كبير من العلماء والقيادات الدينية.


وتضمن الحفل تلاوة قرآنية، وكلمات أكدت أهمية دور الأزهر الشريف في حفظ الهوية الدينية، ونشر الفكر الوسطي، مع دعوة إلى الاستمرار في تعزيز الوحدة حول الأزهر لمواجهة الأفكار الهدامة.


وقدم طلاب وطالبات المنطقة فقرات إنشادية وابتهالات، منحت الحفل طابعًا روحانيًّا مميزًا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

فرع دمياط

شهد فرع دمياط احتفالًا مميزًا، تحت شعار: (المنظمة العالمية… 18 عامًا من الإسهام في بناء الأجيال)، حضر الاحتفال قيادات أزهرية بارزة، من بينهم: الأستاذ الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس إدارة المنظمة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، رئيس فرع المنظمة بدمياط، وعدد من قيادات المنطقة.

أكد المتحدثون في كلماتهم أن المنظمة تمثل أحد أهم أركان دعم الأزهر الشريف في خدمة الطلاب والباحثين، وترسيخ المنهج المعتدل، مشيرين إلى نجاحها في إعداد أجيال تحمل فكر الأزهر المستنير، وتواصل رسالته عبر العالم.

فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر مرور ثمانية عشر عامًا تأسيس رابطة خريجي الأزهر

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

