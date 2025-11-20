المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بمرور 18 عامًا على تأسيسها

شهدت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمختلف المحافظات، عددًا من الاحتفالات التي أظهرت مكانة الأزهر الشريف وريادته العلمية والدعوية عبر العصور، وذلك بمناسبة مرور ثمانية عشر عامًا على إنشاء المنظمة.

وجاءت الفعاليات برعاية د.عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

عكست احتفالات فروع المنظمة بالمحافظات وحدة الصف الأزهري، وتجدد العهد على مواصلة نشر رسالة الأزهر، القائمة على الوسطية والاعتدال، وتعزيز التواصل مع خريجيه داخل مصر وخارجها، بما يدعم الدور الحضاري والإنساني للأزهر الشريف في العالم كله.

فرع الغربية



نظّم فرع الغربية احتفالية كبرى بكلية الشريعة والقانون بطنطا، شارك فيها الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، الذي أكد في كلمته عالمية رسالة الأزهر، ودوره الحضاري عبر التاريخ، مشيرًا إلى استقبال الأزهر طلابًا من أكثر من 140 جنسية حول العالم.

وتناول الدور الوطني للأزهر في مواجهة الغزو التتاري، والمقاومة الشعبية ضد الاستعمار، ودعم الحركة الوطنية في ثورة 1919، موضحًا أن الأزهر في عهد الإمام الأكبر، يواصل أداء دوره الفكري والوطني في مواجهة التطرف ونشر الفكر الوسطي.

وشهد الحفل حضور القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، في تأكيد على دعم مؤسسات الدولة لرسالة الأزهر الشريف.

فرع القليوبية

احتضنت مدينة بنها احتفالًا موسعًا بمنظمة خريجي الأزهر، تخللته كلمات وفقرات، عرضت الدور المحلي والعالمي للأزهر الشريف.



وجاءت الفعالية بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم: اللواء د. محمد معوض عقل، ممثلًا عن محافظ القليوبية، والشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقادة العمل الدعوي.



قدّم الطلاب والطالبات فقرات إنشادية وابتهالات، نالت إعجاب الحضور، فيما أكّد المتحدثون أن الأزهر الشريف هو المنارة التي تجمع أبناءه حول العالم، وأن المنظمة تمثل جسرًا لتعزيز التواصل معهم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

فرع كفر الشيخ

شهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، احتفالية مميزة بمناسبة مرور 18 عامًا على تأسيس المنظمة، بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية، وعميد الكلية أ.د. زكي صبري، وعدد من القيادات الأزهرية.



تضمّنت الفعاليات تلاوة قرآنية وابتهالات، إضافة إلى كلمات رسمية، أبرزت الدور العالمي للأزهر في نشر قيم التسامح، ومواجهة الفكر المتطرف.



وأكد المتحدثون أن المنظمة حققت خلال 18 عامًا إنجازات كبيرة في دعم خريجي الأزهر، وتمكينهم من نشر صحيح الدين في الداخل والخارج، مشيدين بحفاوة التنظيم، وروح التعاون بين الكليات، ومنطقة الأزهر بالمحافظة.

فرع الأقصر

شهدت محافظة الأقصر احتفالية كبرى، بمقر منطقة الأقصر الأزهرية، بحضور قيادات تنفيذية ودينية بارزة، من بينهم: نائب محافظ الأقصر، ورئيس جامعة الأقصر، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة.



تخلل الحفل عرض تعريفي عن نشأة المنظمة وفروعها حول العالم، وكلمات لقيادات الأزهر، التي أكدت الدور المحوري للمنظمة في جمع خريجي الأزهر من شتى الدول، تحت مظلة واحدة لنشر وسطية الإسلام.



وقدمت طالبات معهد الحرمين عروضًا فنية رفيعة المستوى، كما شهد الحفل مشاركة ممثل الكنيسة القس أرمنيوس، الذي أكد عمق العلاقة بين الأزهر والكنيسة، ودورهما في ترسيخ السلم المجتمعي.

فرع الشرقية

أقامت منطقة الشرقية الأزهرية، احتفالًا داخل ديوان عام المنطقة، بحضور الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية، وعدد كبير من العلماء والقيادات الدينية.



وتضمن الحفل تلاوة قرآنية، وكلمات أكدت أهمية دور الأزهر الشريف في حفظ الهوية الدينية، ونشر الفكر الوسطي، مع دعوة إلى الاستمرار في تعزيز الوحدة حول الأزهر لمواجهة الأفكار الهدامة.



وقدم طلاب وطالبات المنطقة فقرات إنشادية وابتهالات، منحت الحفل طابعًا روحانيًّا مميزًا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

فرع دمياط

شهد فرع دمياط احتفالًا مميزًا، تحت شعار: (المنظمة العالمية… 18 عامًا من الإسهام في بناء الأجيال)، حضر الاحتفال قيادات أزهرية بارزة، من بينهم: الأستاذ الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس إدارة المنظمة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، رئيس فرع المنظمة بدمياط، وعدد من قيادات المنطقة.

أكد المتحدثون في كلماتهم أن المنظمة تمثل أحد أهم أركان دعم الأزهر الشريف في خدمة الطلاب والباحثين، وترسيخ المنهج المعتدل، مشيرين إلى نجاحها في إعداد أجيال تحمل فكر الأزهر المستنير، وتواصل رسالته عبر العالم.