قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تشارك في المؤتمر الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار

المؤتمر الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار
المؤتمر الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار
محمد صبري عبد الرحيم

شارك وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فاروق، الأستاذ بكلية الزراعة عضو مركز التميز الدولي، في فعاليات المؤتمر الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار الذي استضافته مقاطعة ووهان الصينية.

الانفتاح العلمي والمعرفي

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر الدولي تأتي دعمًا لتوجه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الانفتاح العلمي والمعرفي في جميع المجالات العلمية؛ دعمًا لرؤية مصر 2030م، وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، لافتا إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر العالمي من شأنها أن تعزز الدور العالمي المتزايد لجامعة الأزهر، ورسالتها في التعاون الدولي في جميع المجالات العلمية والبحث العلمي والابتكار.

وقدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال مشاركته في المؤتمر كلمة محورية أكدت مكانة الأزهر الشريف العالمية بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

واستعرض صديق في كلمة رئيسة مُميَّزة (Keynote Speech) مكانة جامعة الأزهر التاريخية كأعرق جامعة في العالم الإسلامي، بجانب التأكيد على حضورها القوي والفاعل  في قارة إفريقيا ودورها في نشر العلم والفكر المعتدل.

توسيع التعاون مع الصين

وأكد صديق على المكانة والاحترام الدولي الكبير الذي تحظى به جامعة الأزهر باعتبارها شريكًا موثوقًا في البحث العلمي في مختلف المجالات العلمية، موضحًا حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على توسيع التعاون مع الصين وكل الشركاء الدوليين من أجل خدمة العلم والإنسانية.

هذا وقد لاقت كلمة جامعة الأزهر تقديرًا واسعًا؛ لما حملته من رؤية واضحة تعزز مكانة الأزهر الشريف عالميَّا باعتباره منارة الوسطية وقبلة الاعتدال على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، اختار منظمو المؤتمر الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر، ليكون Moderator لإحدى أهم الجلسات العلمية الرئيسة (Keynote Session)، في تأكيد على الثقة الكبيرة التي توليها جامعة خوباي للتكنولوجيا ومقاطعة ووهان لخبرات أبناء الأزهر الشريف.

وأدار الدكتور ياسر حلمي الجلسة باحترافية عالية، مستعرضًا دور مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر في بناء الشراكات الدولية، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات البحثية، الأمر الذي أشاد به كبار العلماء المشاركين في المؤتمر من جميع أنحاء العالم.

وأكد حلمي على عمق العلاقات بين جامعة الأزهر وجامعة خوباي للتكنولوجيا كشريك بحثي استراتيجي مع جامعة الأزهر.

جامعة خوباي للتكنولوجيا

وبين حلمي أن جامعة خوباي للتكنولوجيا تعد واحدة من أهم الجامعات الصينية في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية، وهي شريك رئيس لجامعة الأزهر في تأسيس منظومة بحثية مشتركة تخدم الابتكار والتنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك فإن للجامعة دورًا بارزًا في دعم مسارات التعاون وتوفير البيئة المثالية لعقد الفعاليات واللقاءات العلمية.

وخلال المؤتمر برز الدور الحيوي للدكتور محمد فاروق، منسق الملف الصيني، حيث شارك في ترتيب خطوات التعاون بين الأزهر والجامعات الصينية، وتنسيق الزيارات العلمية والاجتماعات البحثية، ومتابعة الاتفاقيات ومشروعات التعاون المشترك، هذا وتعكس المشاركة المشرّفة لجامعة الأزهر دورها  العالمي وريادتها العلمية، وانفتاحها على التعاون الدولي بما يخدم مصر والإنسانية.

جامعة الأزهر الأزهر المؤتمر الصيني الأفريقي الصين مؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد