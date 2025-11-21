جامعة الأزهر تشارك في المؤتمر الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار

شارك وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فاروق، الأستاذ بكلية الزراعة عضو مركز التميز الدولي، في فعاليات المؤتمر الصيني الأفريقي للتعاون والابتكار الذي استضافته مقاطعة ووهان الصينية.

الانفتاح العلمي والمعرفي

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر الدولي تأتي دعمًا لتوجه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الانفتاح العلمي والمعرفي في جميع المجالات العلمية؛ دعمًا لرؤية مصر 2030م، وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، لافتا إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر العالمي من شأنها أن تعزز الدور العالمي المتزايد لجامعة الأزهر، ورسالتها في التعاون الدولي في جميع المجالات العلمية والبحث العلمي والابتكار.

وقدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال مشاركته في المؤتمر كلمة محورية أكدت مكانة الأزهر الشريف العالمية بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

واستعرض صديق في كلمة رئيسة مُميَّزة (Keynote Speech) مكانة جامعة الأزهر التاريخية كأعرق جامعة في العالم الإسلامي، بجانب التأكيد على حضورها القوي والفاعل في قارة إفريقيا ودورها في نشر العلم والفكر المعتدل.

توسيع التعاون مع الصين

وأكد صديق على المكانة والاحترام الدولي الكبير الذي تحظى به جامعة الأزهر باعتبارها شريكًا موثوقًا في البحث العلمي في مختلف المجالات العلمية، موضحًا حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على توسيع التعاون مع الصين وكل الشركاء الدوليين من أجل خدمة العلم والإنسانية.

هذا وقد لاقت كلمة جامعة الأزهر تقديرًا واسعًا؛ لما حملته من رؤية واضحة تعزز مكانة الأزهر الشريف عالميَّا باعتباره منارة الوسطية وقبلة الاعتدال على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، اختار منظمو المؤتمر الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر، ليكون Moderator لإحدى أهم الجلسات العلمية الرئيسة (Keynote Session)، في تأكيد على الثقة الكبيرة التي توليها جامعة خوباي للتكنولوجيا ومقاطعة ووهان لخبرات أبناء الأزهر الشريف.

وأدار الدكتور ياسر حلمي الجلسة باحترافية عالية، مستعرضًا دور مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر في بناء الشراكات الدولية، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات البحثية، الأمر الذي أشاد به كبار العلماء المشاركين في المؤتمر من جميع أنحاء العالم.



وأكد حلمي على عمق العلاقات بين جامعة الأزهر وجامعة خوباي للتكنولوجيا كشريك بحثي استراتيجي مع جامعة الأزهر.

جامعة خوباي للتكنولوجيا

وبين حلمي أن جامعة خوباي للتكنولوجيا تعد واحدة من أهم الجامعات الصينية في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية، وهي شريك رئيس لجامعة الأزهر في تأسيس منظومة بحثية مشتركة تخدم الابتكار والتنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك فإن للجامعة دورًا بارزًا في دعم مسارات التعاون وتوفير البيئة المثالية لعقد الفعاليات واللقاءات العلمية.



وخلال المؤتمر برز الدور الحيوي للدكتور محمد فاروق، منسق الملف الصيني، حيث شارك في ترتيب خطوات التعاون بين الأزهر والجامعات الصينية، وتنسيق الزيارات العلمية والاجتماعات البحثية، ومتابعة الاتفاقيات ومشروعات التعاون المشترك، هذا وتعكس المشاركة المشرّفة لجامعة الأزهر دورها العالمي وريادتها العلمية، وانفتاحها على التعاون الدولي بما يخدم مصر والإنسانية.