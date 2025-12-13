المشدد لمدة 15 عاما للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لعاطل، وتغريمة مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

قرار الإحالة

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "سید أ ت ح" 43 سنة - عاطل، في القضية رقم 1814 لسنة 2025 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2671 لسنه 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/7/1 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (أحد مشتقات إندازول كاريوكساميد)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص من غير مسوغ قانونی او ضرورة مهنية أو حرفية.