القابضة لمياه الشرب تبحث تطوير محطة دهب ورفع كفاءة الصرف الصحي

استقبل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المحطات وشبكات الصرف بمختلف مدن جنوب سيناء.

حضر اللقاء السادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد العمرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع نائب رئيس شركة سيناء.

في بداية اللقاء، أكد المهندس أحمد جابر حرص الشركة القابضة على دعم خطط التطوير بالمحافظة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات واستدامتها، خاصة في المناطق ذات الأهمية السياحية مثل مدينة دهب.

وأشار جابر إلى أهمية تحديث المخطط العام لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، بما يتوافق مع التوسع العمراني والسياحي المستقبلي، وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة التطوير المستقبلية لمحطة معالجة دهب، لتنفيذ نموذج متكامل للمعالجة الثلاثية بالمحطة، ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحي المرتبطة بها، بما يشمل إعادة تأهيل وحدات المعالجة، وتطوير المعدات الكهرو–ميكانيكية، وتحسين أعمال التشغيل والصيانة.

من جانبه، ثمن اللواء خالد مبارك التعاون المستمر بين المحافظة والشركة القابضة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين جودة الخدمات الأساسية، وأن تطوير محطة دهب وشبكات الصرف يمثل أولوية للحفاظ على البنية التحتية ودعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة انتهت من إعداد المخططات الاستراتيجية لـ 9 مدن على مستوى جنوب سيناء، موضحًا أن هذه المخططات تمثل رؤية تنموية متكاملة تتيح فرصًا واسعة لجذب الاستثمارات، خاصة في مشروعات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتؤهل المدن لاستيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة في إنتاجية محطات التحلية، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة بمدينة طابا، لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب ودعم النمو السياحي. كما أشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ بما يتناسب مع الحركة السياحية المتنامية، وبما يعزز جاهزيتها لاستقبال المزيد من الاستثمارات والمشروعات الخدمية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء تشهد خطة تنموية طموحة، تشمل رفع كفاءة المرافق والخدمات الحيوية، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الشركة القابضة يعد خطوة مهمة لضمان تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية.

كما استعرض المهندس خالد العمرى، جهود الشركة في رفع كفاءة خط الصرف الرئيسي بمدينة دهب وإعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل شبكات الصرف، بما يساهم في معالجة أي تحديات فنية قد تؤثر على كفاءة العمل.

وتؤكد الشركة القابضة استمرار التعاون الفني مع محافظة جنوب سيناء، واستعدادها لتقديم كامل الدعم لتنفيذ مشروعات التطوير وفق خطة زمنية واضحة، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمة وتحقيق الاستدامة التشغيلية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء.