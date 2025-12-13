بعد أسابيع من الزفاف.. تفاصيل وفاة عروس وإصابة الزوج بالاختناق إثر استنشاق الغاز بالمنيا

شهدت إحدى قرى مركز المنيا واقعة وفاة عروس اختناقًا بالغاز إثر تسرب غاز داخل الشقة بعد أسابيع من حفل الزفاف، كما أصيب الزوج بالاختناق.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة عروس داخل شقتها بالاختناق، بينما كان الزوج “ج. ا” في حالة فقدان للوعي، عقب ملاحظة الجيران انبعاث رائحة غاز قوية من المسكن، وعدم استجابة الزوجين لمحاولات الطرق المتكرر على الباب.

وعلى الفور تم إخطار الإسعاف، وتم نقل الزوج لأحد مستشفيات محافظة أسيوط لتلقي العلاج وإنقاذه.

فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه أثناء الاستحمام، ما أدى إلى تعرضهما لاختناق شديد.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، حيث أكدت التحريات أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب الغاز وعدم وجود أي شبهة جنائية.

وأوضح التقرير الطبي الصادر عقب مناظرة جثمان العروس أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الاختناق" نتيجة استنشاق الغاز، واستبعاد أي شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

