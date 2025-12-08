محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة جديدة للاعب محمد صلاح من تدريبات ليفربول اليوم.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول الآن".

شن واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، هجومًا حادًا على المصري محمد صلاح عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها إدارة ليفربول ومدربه أرني سلوت، معتبرًا أنها تجاوزت الحدود وأساءت للنادي وزملائه.

وطالب روني، خلال حديثه في بودكاست تابع لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، باستبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: لو كنت مكان سلوت، لما سمحت لصلاح بالاستمرار لأن ما قاله غير مقبول تمامًا.

وأكد روني أن رد صلاح كان يجب أن يكون داخل الملعب لا عبر التصريحات، مشيرًا إلى أن ما قاله يعكس عدم احترام لزملائه والجماهير.

وشدد نجم اليونايتد السابق على ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة، سواء بتسويتها أو ببحث خيار رحيل اللاعب، محذرًا من أن صلاح قد يندم على تصريحاته خلال العامين القادمين.