دينا الشربيني: باكل كتير لكن بلعب رياضة.. وكواليس درويش فيها أكل أم احمد

حل الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني أبطال فيلم درويش ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وتحدثت دينا الشربيني عن كواليس فيلم درويش، قائلة:" الكواليس كان فيها أم أحمد، وأم احمد دي ست بتطبخ أكل عظيم وأكل شرقي وطواجن ومحاشي ".



وقالت دينا الشربيني :" أنا باكل كتير اوي لكن بلعب رياضة بصفة مستمرة ".



ومن جانبه قال الفنان عمرو يوسف:" قبل تصوير فيلم شقو كان هناك فكرة فيلم درويش وهذه الفكرة منذ 4 سنوات والفكرة عجبتني بشكل كبير ".



وأضاف عمرو يوسف :" فيلم درويش مكلف جدا ولما خدنا الاسكربت وتوجهنا لشركة الإنتاج تحمسوا لفيلم درويش وقررنا أن نخوض هذه التجربة ".

