أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محسن عبد المسيح: الإسماعيلي دخل موسوعة “جينيس”.. ودوافع الزمالك أكبر من الدراويش

الإسماعيلي
الإسماعيلي
القسم الرياضي

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن مواجهة الدراويش أمام فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المسيح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباراة الزمالك والإسماعيلي صعبة للغاية على الدراويش، الفريق المتواجد للإسماعيلي في الوقت الحالي هو فريق الأمل.

وأضاف: فريق الإسماعيلي دخل موسوعة “جينيس” العالمية للموسم الثالث على التوالي بدون تدعيمات للفريق، ولكن دوافع الزمالك أكبر من الإسماعيلي اليوم والإسماعيلي رايح لحتة أصعب من المواسم وهذا سبب استقالتي من مجلس الإدارة.

وتابع: ليس هناك أي تدعيمات أو دعم من خارج النادي وأيضا غرامات كبيرة وموضوع القرض الذي سيحصل عليه مجلس الإدارة .

وواصل: لابد من تدخل الدولة مع نادي الإسماعيلي ولا أدري كيف لنادي  بهذه الجماهيرية مش عارف يجيب راعي على التي شيرت الخاص للفريق حتى هذه اللحظة، ورجال الأعمال لا يدعمون الاسماعيلي بأي مبالغ مالية ولا بد من وجود مستثمر لمساعدة الاسماعيلي رفقة مجلس الإدارة.

الإسماعيلي نادي الإسماعيلي فريق الإسماعيلي الزمالك نادي الزمالك

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

محافظ مطروح ومدير الإسكان

محافظ مطروح يبحث مع مدير الإسكان الجديد أعمال تطوير الكورنيش

مدير مديرية التربية والتعليم يتابع إستعدادات العام الدراسي

تعليم جنوب سيناء في الميدان.. جولات تفقدية مكثفة استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ كفر الشيخ

تدخل سريع.. اطلاق 4 أتوبيسات لحل أزمة المواصلات في كفر الشيخ

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

