بملابس رياضية.. تارا عماد تستعرض رشاقتها في أجدث ظهور

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها صورا جديدة من عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وخطفت تارا عماد أنظار جمهورها بإطلالة جذابة بملابس رياضية باللون الروز ، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.



أخر أعمال تارا عماد



أعلن صنّاع فيلم "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.