نائب رئيس المصري: افتتاح عالمي للاستاد خلال الاحتفال بمئوية النادي

قال الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إنه سعيد بفوز فريقه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف، في مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية، رغم صعوبة المواجهة أمام منافس قوي وله باع طويل في البطولات الإفريقية.

وأضاف أبو قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المصري يحقق نتائج مميزة في الكونفدرالية وينافس على بطولة الدوري، رغم سنوات الغربة التي يعيشها، إذ يعد الفريق الوحيد الذي يخوض كافة مبارياته خارج ملعبه.

شدد نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، على أنه آن الأوان أن يعود النادي المصري للعب في ملعبه من جديد، مضيفًا «النادي المصري أصبح لديه استاد وملعب متخصص في كرة القدم، وخلال أشهر قليلة سيكون هناك افتتاح عالمي للاستاد، مع احتفال بمئوية النادي».

وأضاف أن استاد المصري في مكانه وقيمته، سيكون دافع للفريق لتحقيق النتائج المميزة لإسعاد جماهير بورسعيد التي تتأهب لافتتاح الملعب، كذلك الاحتفال بمئوية المصري الذي سيكون مر على إنشائه 106 عامًا.

وأشار إلى أن كل المسؤولين عن الرياضة المصرية يستحقون اللوم بعدما اندثرت الأندية الجماهيرية مقابل انتشار أندية الشركات بسبب عدم التخطيط بشأن الاستثمار الرياضي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أندية الجماهير، مختتمًا حديثه «نتمنى الاحتفاظ بعمر الساعي المُعار من الأهلي، لكن سنتحدث عن هذا الأمر في حينه، خاصة أن القرار يرجع إلى المدير الفني وحده».