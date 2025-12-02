قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: قائمة المنتخب مقنعة.. وصلاح محسن اختيار منطقي

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في القائمة الأخيرة جاءت منطقية وتعكس رؤية فنية واضحة، مشيرًا إلى أن مدرب المنتخب يمتلك دائمًا زاوية مختلفة في تقييم اللاعبين وضم العناصر الأكثر جاهزية، خصوصًا ممن يشاركون في البطولات الأفريقية.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC،  إن حسام حسن يمتلك خبرة طويلة وتاريخًا كبيرًا يجعله قادرًا على اختيار اللاعبين القادرين على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

وأوضح أن القائمة الحالية مقنعة إلى حد كبير، معتبرًا أنه لا يوجد لاعب تعرض للظلم، باستثناء احتمال وحيد وهو ناصر ماهر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنافسة في مركزه أمام لاعبين مثل زيزو وإمام عاشور تمنح الأفضلية لهما.

وتحدث جعفر عن وضع إمام عاشور، مشيرًا إلى أن إصابته لم تكن إصابة عضلية، وبالتالي عودته تكون بنسبة جاهزية كاملة، معتبرًا وجوده في المنتخب أمرًا ضروريًا ومؤثرًا. وأضاف أن اللاعب قدم أداءً قويًا بعد عودته، وظهر بشكل لافت عندما سجل أمام شبيبة القبائل، وكأنه يبعث برسالة مفادها: "أنا موجود".

كما أشاد جعفر باختيار صلاح محسن ضمن القائمة، معتبرًا أن أسلوب لعبه يتناسب مع طريقة تحرك لاعبي وسط المنتخب، فضلًا عن كونه هداف الدوري، وهو ما يجعله إضافة هجومية مهمة.

وعن عدم ضم لاعبين مثل لازقة وقطة، أكد جعفر أن هناك فارقًا كبيرًا بين اللعب في الدوريات المحلية وبين المشاركة في البطولات المجمعة التي تحتاج إلى خبرة وتركيز، مشيرًا إلى أن مركز الجناح في المنتخب يضم عناصر عالية المستوى، أبرزهم محمد صلاح الذي يمتلك خبرات كبيرة وحضورًا يترقبه الجميع.

وتحدث جعفر عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب، مؤكّدًا أنه لو كان في موقع حلمي طولان لاختار مروان حمدي وأحمد عاطف، استنادًا إلى خبراتهما وقدراتهما في الاحتكاك والمنافسة.

وأضاف أن مروان حمدي يُعد من أفضل لاعبي الدوري من حيث اللعب بالرأس، وأن هناك لاعبين يشعرون أحيانًا بأنهم مظلومون رغم قدراتهم، لكن طولان  من وجهة نظره  اتخذ الخيارات الصحيحة وفقًا لاحتياجات الفريق.

منتخب مصر إمام عاشور حسام حسن محمد صلاح صلاح محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

بالصور

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد