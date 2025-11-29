قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
رياضة

إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة

ياسمين تيسير

أيام وتنطلق قرعة نهائيات كأس العالم 2026، ولكن الأزمات السياسية مازالت تؤثر سلبا على مجريات الأمور.

حيث  أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذلك بعد رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

وجاء قرار ايران، بعن أن اعتبرت الموقف الأمريكي "سياسيًا بحتًا" لا علاقة له بالرياضة، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة البطولة العالمية.

ويأتي المنتخب الايراني ضمن منتخبات المستوى الثاني الذي يضم  كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

و يرصد موقع صدي البلد قائمة المنتخب التي قررت الانسحاب من كاس العالم لاسباب سياسية 

١-مصر: حيث انسحبت مصر من تصفيات كأس العالم 1958 بسبب مشاركة إسرائيل في التصفيات. 

٢-السودان: والتي انسحبت من تلك التصفيات (1958) لنفس السبب السياسي ضد إسرائيل. 

 ٣-إندونيسا: حيث رفضت خوض مباراة مع منتخب إسرائيل على أرضه، وانسحبت من التصفيات 1958. 

٤-تركيا : والتي انسحبت من تصفيات 1958 لأنها رفضت أن تكون ضمن مجموعة آسيا  أفريقيا.

٥-إريتريا : انسحبت من تصفيات كأس العالم 2026، والسبب المعلن سياسي: خوف من هروب اللاعبين وطلبهم لجوء سياسي.

٦- منتخبات أفريقيا:  حيث قرروا مقاطعة تصفيات كأس العالم 1966 جماعة من منتخبات أفريقية بسبب اعتراضهم على طريقة توزيع المقاعد في المونديال. 

وقرر وقتها جميع المنتخبات الـ 15 المؤهلة من أفريقيا انسحبت في النهاية، احتجاجًا على قلة المقاعد المخصصة لأفريقيا. 
 

٧-كوريا الشمالية (North Korea) : في تصفيات مونديال 1970، كوريا الشمالية انسحبت (أو رفضت المشاركة) لرفضها اللعب في إسرائيل. 
 

٨- الاتحاد السوفييتي"روسيا " :في تصفيات مونديال 1974، كان هناك “مباراة بلا خصم” بسبب أن الاتحاد السوفييتي رفض يذهب للعب في تشيلي بعد الانقلاب في تشيلي عام 1973. 
 

٩- أوستراليا / النمسا — 1938 (انزماج النمسا بألمانيا ): النمسا تأهلت لكأس العالم 1938 ثم تم ضمها إلى الرايخ الألماني بعد الـAnschluss (مارس 1938)، فانسحب منتخب النمسا ككيان مستقل وبعض لاعبيه اندمجوا في صفوف ألمانيا.

١٠- يوغوسلافيا / الاتحادات اليوغسلافية السابقة — حظر/استبعاد في أوائل 1990s : أثناء تفكك يوغوسلافيا وحروب البلقان فرضت الأمم المتحدة عقوبات؛ نتيجةً لذلك حُظرت مشاركات المنتخب 

