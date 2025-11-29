صدام ناري بين ليفركوزن ودورتموند في الدوري الألماني

يصطدم فريق بوروسيا دورتموند بنظيره باير ليفركوزن، في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الألماني.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري الألماني.

لم يحقق دورتموند أي انتصار في أخر جولتين بالدوري الألماني، إذ تعادل أمام هامبورج وشتوتجارت على الترتيب، ويتطلع لاستعادة الانتصارات من أجل البقاء داخل سباق الصراع على صدارة "البوندسليجا".



وخسر بوروسيا دورتموند آخر 4 مباريات خاضها في كل المسابقات وكان فوزه الأخير على أوجسبورج بالدوري الألماني الشهر الماضي.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق بوروسيا دورتموند خلفه في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.