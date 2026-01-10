قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزارة الشؤون النيابية تنشر سلسلة جديدة للتوعية حول إجراءات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وزارة الشؤون النيابية تنشر سلسلة جديدة من توعية وتواصل
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة جديدة من المحتوى التوعوي بالإنفوجراف، والذي بدأته الوزارة قبل انتخابات مجلس النواب، من أجل التواصل التوعوي مع المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على استمرار إصدار المحتوى التوعوي بذات الكثافة والدقة والبساطة التي بدأتها الوزارة، في سياق الدور التوعوي الذي تضطلع به الوزارة، ومهمة التواصل السياسي مع الجماهير، من أجل تمكين المواطن من الاطلاع على كل المعلومات الممكنة، واستخدام حقوقه الدستورية، ومعرفة واجباته وحقوقه السياسية، وتمكينه من المشاركة السياسية بوعي كامل.

وتحت عنوان توعية وتواصل.. كل ما يخص الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد.. من الرئيس ومن يعاونه؟.. ترتيب الإجراءات بدءًا من اليمين الدستورية.. كيف ينتخب رئيس المجلس والوكيلين وكم المدة؟.. أصدرت وزارة الشؤون النيابية إنفوجرافات جديدة، لتستكمل نشر المحتوى التوعوي.

وجاء في الإنفوجرافات

_ يعقد مجلس النواب في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية
_تكون الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا
_يعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.
_ يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد 
_وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
_وإعلان نتيجة الانتخابات وكذلك قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب.  

اليمين الدستورية:
- يؤدى أعضاء مجلس النواب في جلسة افتتاح الفصل التشريعي اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
- يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونـان
_ ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.
- يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. 
- في حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

انتخاب مكتب المجلس:

- يشكِّل مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس والوكيلين.
- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
- يبدأ المجلس في إجراءات انتخاب رئيس المجلس ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
- تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
- يجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك

- تكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين

-ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا

- يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه
- تنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس
- لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين
- يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه

