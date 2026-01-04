قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
برلمان

المستشار محمود فوزي: الضرائب لا يتم فرضها إلا بقانون وتنفق في المصلحة العامة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  المستشار محمود فوزي وزيرشئون  المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها والعمل بها، قائلا:":نجاح الضريبة العقارية في حملها الخفيف والغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على العقارات".


وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إن  الدستور المصري حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل  الضريبه ورسوم الضريبة  ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية.مبينا أن تعريف  الضريبه  هو فريضه مالية يتم تحصيلها من المو اطنين لانفاقها في  المصلحة العامة ولايتم فرضها أو اقرارها  الإ بقانون .

 الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة

وأستطرد وزير المجالس النيابية والشئون القانونية قائلا : مقابل الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة، مبينا إلي أن كل الضرائب  تجمع تدخل الخزانه العامة ويتم انفاقها في المصلحة العامة مثل رصف الطرق وغيرها من الخدمات .

وشدد المستشار محمود فوزي قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا :الضريبه لها محددات دستورية ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية،رلاسيما وأن الاعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح و منصوص عليه فى الدستور المصري  2014والتى تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها اعفاء ضريبى .

