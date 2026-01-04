الجبهة الوطنية بالشيوخ يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

وافق النائب الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ على التعديلات المقدمة على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196لسنة 2008.



و قال النائب الدكتور محمود مسلم أن القانون يتضمن تيسيرات للمواطن سواء فى حد الاعفاء وذلك لتيسير على المواطنين الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية .



وأكد أن هذه التعديلات تعد أمر مبشر للمواطنين والمستثمرين، لافتا إلي ضرورة مراجعة ملف إسكان الشباب المتوسط.



و دعا الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بضرورة تخصيص ابلكيشن لتعريف المواطنين بالتعديلات الجديدة الخاصة بالضريبة العقارية.

وقال: الناس لا تعرف الكثير في هذا الملف ونحتاج إلي توضيح الأمور .وأعلن موافقة الحزب على التعديلات المستحدثة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد .