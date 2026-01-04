قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
كامل الوزير يجري جولة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شرق الدلتا تطلق خطا مباشرا يربط طابا بشرم الشيخ مرورا بنويبع

أتوبيس شرق الدلتا فى محطة طابا
أتوبيس شرق الدلتا فى محطة طابا
ايمن محمد

 أعلنت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ​في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة النقل والسياحة الداخلية في محافظة جنوب سيناء، عن تشغيل خطها الجديد والمنتظم الذي يربط بين مدينتي طابا وشرم الشيخ، وذلك باستخدام أحدث أسطول سيارات الشركة لضمان أقصى درجات الراحة والأمان للمسافرين. وينطلق الأتوبيس يومياً من محطة شرم الشيخ في تمام التاسعة صباحاً،

 بينما تبدأ رحلة العودة من محطة طابا في تمام الساعة الثالثة عصراً، مروراً بمحطة نويبع في تمام الرابعة عصراً، ليوفر بذلك ربطاً حيوياً ومباشراً بين المقاصد السياحية الرئيسية على خليج العقبة. وقد حددت الشركة قائمة أسعار تنافسية للرحلات، حيث بلغت تذكرة "طابا/ نويبع" 85 جنيهاً، و"طابا/ دهب" 125 جنيهاً، و"طابا/ شرم الشيخ" 235 جنيهاً، في حين سجلت تذكرة الرحلة من نويبع إلى دهب 100 جنيه، وإلى شرم الشيخ 185 جنيهاً، مؤكدة التزامها بتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين والسائحين على حد سواء طوال أيام الأسبوع

بينما طالب أهالي طور سيناء شركة شرق الدلتا للنقل بخطوط للنقل من طور سيناء الي العريش لربط المحافظتين شمالا وجنوبا وخاصة إن كثير من طلاب جنوب سيناء في جامعة العريش يتحملون معاناة كبيرة للسفر والتنقل لأكثر من وسيلة انتقال عبر محافظتي السويس والإسماعيلية

وقال أبو رائد محمد من سكان طور سيناء أن جميع أهالي طور سيناء من لديهم أبناء فى جامعة العريش يطالبون بخطوط من طور سيناء للعريش لرفع معاناة السفر عن أبنائهم علاوة علي بين المحافظتين. 

جنوب سيناء طابا خط أتوبيس دعوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

ارشيفية

تفاصيل معاقبة عاطلين بالمشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار

ارشيفية

إحالة سايس للجنايات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمنطقة الساحل

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين برشيد

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد