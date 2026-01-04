شرق الدلتا تطلق خطا مباشرا يربط طابا بشرم الشيخ مرورا بنويبع

أعلنت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ​في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة النقل والسياحة الداخلية في محافظة جنوب سيناء، عن تشغيل خطها الجديد والمنتظم الذي يربط بين مدينتي طابا وشرم الشيخ، وذلك باستخدام أحدث أسطول سيارات الشركة لضمان أقصى درجات الراحة والأمان للمسافرين. وينطلق الأتوبيس يومياً من محطة شرم الشيخ في تمام التاسعة صباحاً،

بينما تبدأ رحلة العودة من محطة طابا في تمام الساعة الثالثة عصراً، مروراً بمحطة نويبع في تمام الرابعة عصراً، ليوفر بذلك ربطاً حيوياً ومباشراً بين المقاصد السياحية الرئيسية على خليج العقبة. وقد حددت الشركة قائمة أسعار تنافسية للرحلات، حيث بلغت تذكرة "طابا/ نويبع" 85 جنيهاً، و"طابا/ دهب" 125 جنيهاً، و"طابا/ شرم الشيخ" 235 جنيهاً، في حين سجلت تذكرة الرحلة من نويبع إلى دهب 100 جنيه، وإلى شرم الشيخ 185 جنيهاً، مؤكدة التزامها بتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين والسائحين على حد سواء طوال أيام الأسبوع

بينما طالب أهالي طور سيناء شركة شرق الدلتا للنقل بخطوط للنقل من طور سيناء الي العريش لربط المحافظتين شمالا وجنوبا وخاصة إن كثير من طلاب جنوب سيناء في جامعة العريش يتحملون معاناة كبيرة للسفر والتنقل لأكثر من وسيلة انتقال عبر محافظتي السويس والإسماعيلية

وقال أبو رائد محمد من سكان طور سيناء أن جميع أهالي طور سيناء من لديهم أبناء فى جامعة العريش يطالبون بخطوط من طور سيناء للعريش لرفع معاناة السفر عن أبنائهم علاوة علي بين المحافظتين.