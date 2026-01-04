رفع 120 طنًا من القمامة والمخلفات بدسوق في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، رفع 120 طنًا من القمامة والمخلفات والمتولد اليومي بنطاق عدة قرى خلال حملة نظافة مكبرة.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل الميداني معهم.

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضرورة السعي الدائم لتقديم الأفضل والارتقاء بمستوى النظافة العامة بقرى المركز.

وفي هذا الإطار، تابع رئيس المركز جهود الوحدات القروية وسير العمل بمنظومة النظافة بقرى مركز دسوق، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشؤون القر وليد فلفل، وأحمد المصري، لضمان استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة العامة وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية.

وقد جرى التنسيق مع رؤساء الوحدات القروية في كل من محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، وكفر العرب.

أسفرت الحملات المكثفة عن رفع 120 طن من القمامة والمخلفات والمتولد اليومي بنطاق هذه القرى.

واستهدفت الحملات تمهيد ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى الطرق المؤدية للمصالح الحكومية لتسهيل حركة المترددين عليها، مع استمرار العمل على مدار الساعة لرفع مستوى الخدمات والتواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على احتياجاتهم.

كما تضمنت الجهود المرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، بما في ذلك محطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم العمل على حل مشكلات الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع لضمان سير العمل بها وفق الجدول الزمني المحدد.