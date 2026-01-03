قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الآداب | صور

جانب من الاجتماع
محمود زيدان

ترأس الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الاداب بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

جاء ذلك بعضوية الدكتور عبدالرزاق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور أحمد عبد الله زايد، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله علام عبده علام عميد كلية الآداب الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.

 يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة في اختيار القيادات الأكاديمية، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس الجامعة، بأعضاء لجنة الاختيار، معربًا عن تقديره لدورهم العلمي والمهني، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء مهمتهم، مؤكدًا أن اختيار عمداء الكليات بالجامعة يتم وفق معايير موضوعية ومحددة، وبحيادية كاملة، وطبقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، بما يضمن اختيار الأكفأ والأقدر على قيادة الكليات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن لجنة الاختيار استمعت خلال اجتماعاتها إلى العروض المقدمة من المرشحين لشغل منصب عميد كلية الآداب، والتي تضمنت خططهم المقترحة لتطوير الكلية، ورؤيتهم للنهوض بالعملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب آليات تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا باختيار قيادات أكاديمية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وقدرة على الابتكار والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة وخططها المستقبلية، ويعزز مكانتها على المستويين المحلي الدولى.

