قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
فيروز تنهار من البكاء فى جنازة ابنها هلي الرحباني
الأحوال الشخصية والمطورون العقاريون أبرزها.. ملفات وتشريعات ساخنة تتصدر أجندة برلمان 2026
مدبولي: نسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أسدلت الهيئة الوطنية للانتخابات الستار على آخر جولات الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، عقب الانتهاء من التصويت في 27 دائرة انتخابية، والتي مثّلت المحطة الختامية في أطول ماراثون انتخابي تشهده الحياة النيابية، لتكشف النتائج النهائية عن الخريطة الكاملة لتوزيع المقاعد الفردية بين الأحزاب والمستقلين.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حقق المرشحون المستقلون مكاسب لافتة في جولة الإعادة، بعدما فاز 22 مرشحًا، ليرتفع إجمالي تمثيلهم في المقاعد الفردية إلى 104 مقاعد، ليواصلوا حضورهم القوي داخل التشكيل النهائي للمجلس.

وفي المقابل، واصل حزب مستقبل وطن تصدره للمشهد الانتخابي، حيث فاز جميع مرشحيه في جولة الإعادة الأخيرة، ليرتفع رصيده في المقاعد الفردية إلى 106 مقاعد، معززًا موقعه كأكبر حزب ممثل في البرلمان من حيث الفوز الفردي.

أما حزب حماة الوطن، فقد تمكن من حصد 5 مقاعد من أصل 10 مرشحين خاضوا جولة الإعادة، لترتفع حصته النهائية في المقاعد الفردية إلى 36 مقعدًا.

وسجل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أول حضور له في المنافسة الفردية، بعد فوز مرشحين اثنين في جولة الإعادة، ليرتفع إجمالي تمثيله في البرلمان إلى 11 مقعدًا، بواقع 9 مقاعد عبر القوائم و2 بالنظام الفردي.

كما نجح حزب الشعب الجمهوري في الفوز بجميع مرشحيه الثلاثة في جولة الإعادة، ليصل إجمالي ما يملكه من مقاعد فردية إلى 9 مقاعد.

وفيما يتعلق بـحزب الجبهة الوطنية، فقد أسفرت جولة الإعادة عن فوز مرشح واحد وخسارة آخر، ليستقر رصيده النهائي في المقاعد الفردية عند 22 مقعدًا.

وبإعلان هذه النتائج من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، تكتمل الخريطة النهائية للمجلس المنتخب، إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد يعكس توازنات حزبية متباينة وحضورًا قويًا للمستقلين داخل مجلس النواب، في مرحلة تشريعية مرتقبة تحمل ملفات سياسية واقتصادية ساخنة.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان انتخابات البرلمان الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

القاضي حازم بدوى: لن تخرج الانتخابات بهذا الشكل لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية

حازم بدوى: الانتخابات خرجت بهذا الشكل لوجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية

قطاع الشحن الجوي

نمو الطلب على الشحن الجوي عالميًا بنسبة 5.5% خلال نوفمبر 2025

الخدمات الطبية

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمحافظة المنيا في عام 2025

بالصور

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد