ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025

أسدلت الهيئة الوطنية للانتخابات الستار على آخر جولات الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، عقب الانتهاء من التصويت في 27 دائرة انتخابية، والتي مثّلت المحطة الختامية في أطول ماراثون انتخابي تشهده الحياة النيابية، لتكشف النتائج النهائية عن الخريطة الكاملة لتوزيع المقاعد الفردية بين الأحزاب والمستقلين.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حقق المرشحون المستقلون مكاسب لافتة في جولة الإعادة، بعدما فاز 22 مرشحًا، ليرتفع إجمالي تمثيلهم في المقاعد الفردية إلى 104 مقاعد، ليواصلوا حضورهم القوي داخل التشكيل النهائي للمجلس.

وفي المقابل، واصل حزب مستقبل وطن تصدره للمشهد الانتخابي، حيث فاز جميع مرشحيه في جولة الإعادة الأخيرة، ليرتفع رصيده في المقاعد الفردية إلى 106 مقاعد، معززًا موقعه كأكبر حزب ممثل في البرلمان من حيث الفوز الفردي.

أما حزب حماة الوطن، فقد تمكن من حصد 5 مقاعد من أصل 10 مرشحين خاضوا جولة الإعادة، لترتفع حصته النهائية في المقاعد الفردية إلى 36 مقعدًا.

وسجل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أول حضور له في المنافسة الفردية، بعد فوز مرشحين اثنين في جولة الإعادة، ليرتفع إجمالي تمثيله في البرلمان إلى 11 مقعدًا، بواقع 9 مقاعد عبر القوائم و2 بالنظام الفردي.

كما نجح حزب الشعب الجمهوري في الفوز بجميع مرشحيه الثلاثة في جولة الإعادة، ليصل إجمالي ما يملكه من مقاعد فردية إلى 9 مقاعد.

وفيما يتعلق بـحزب الجبهة الوطنية، فقد أسفرت جولة الإعادة عن فوز مرشح واحد وخسارة آخر، ليستقر رصيده النهائي في المقاعد الفردية عند 22 مقعدًا.

وبإعلان هذه النتائج من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، تكتمل الخريطة النهائية للمجلس المنتخب، إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد يعكس توازنات حزبية متباينة وحضورًا قويًا للمستقلين داخل مجلس النواب، في مرحلة تشريعية مرتقبة تحمل ملفات سياسية واقتصادية ساخنة.