نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز حسام المندوه عن دائرة بولاق الدكرور

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مساء اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، خلال مؤتمرها بمقر الهيئة آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

وأعلن القاضي حازم بدوي فوز حسام الدين المندوه توفيق بالدائرة السادسة بولاق الدكرور بالجيزة.

وجرت جولة الإعادة

فى محافظة الجيزة:

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين) على مقعد واحد

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور) على مقعد واحد

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه) على مقعدين

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)، على مقعدين

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر) على مقعد واحد

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر) على 3 مقاعد

وفى محافظة الفيوم:

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس) على 3 مقاعد

وفي محافظة المنيا:

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا) على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)، على 4 مقاعد

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص) على مقعدين

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى) على 3 مقاعد

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس) على مقعد واحد

وفى محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط) على 3 مقاعد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية) على 4 مقاعد

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج) على مقعدين

وفى محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله) على مقعد واحد

وفي محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا) على مقعدين

وفى محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)، على مقعد واحد

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا) على مقعد واحد

وفى محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)، على مقعد واحد

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة) على مقعد واحد

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو) على مقعد واحد

وفى محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه) على مقعد واحد

وفى محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه) على مقعد واحد

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)، على مقعد واحد

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات) على مقعد واحد

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده) على مقعدين