الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 حددت شركات توزيع الكهرباء الفترة من 29 إلى 3 من كل شهر، كحد أقصى لإرسال قراءة عداد الكهرباء إلى الشركة, تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك دون انتظار كشاف الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر كشاف الكهرباء، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء .

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب للشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء

يستعرض صدى البلد لقرائه طرق قراءة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء

اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات
يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك
اختيار متابعة
إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية).

الضغط على أيقونة التسجيل


وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا ، لتقليل أخطاء وشكاوى فاتورة الكهرباء .

ويقدم "صدى البلد" لقرائه، كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون الحاجة لزيارة الكشاف.

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من هذا الرابط .

2 - تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ : بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب : بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.


يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.


وفي بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة


الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

