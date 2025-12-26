قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل أيام من الغرامة.. طريقة دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر أون لاين

فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر
فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر
خالد يوسف

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمعرفة طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين، منعًا للتأخر عن موعد السداد المسموح به قبل تطبيق غرامة التأخير، إذ إنه بانتهاء شهر ديسمبر الجاري، يتم تطبيق غرامات التأخير لغير المسددين من أصحاب العدادات الإلكترونية والقديمة غير مسبقة الدفع. 

طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين

تمنع طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين، تطبيق غرامة تأخير بقيمة 7% لغير المسددين حتى نهاية الشهر، إذ يبدأ تغريم المستهلك بعد مرور شهر على صدور فاتورة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

من جانبها، تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سداد فاتورة استهلاك شهر نوفمبر التي يتم تحصيلها خلال ديسمبر، حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري، كفترة سماح للسداد دون غرامات.

خطوات طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين:

ـ الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هــــنـــا.

ـ اختر من الخدمات دفع الفواتير.

ـ سجل الدخول برقم هاتفك وكلمة المرور أو أنشئ حساب جديد.

ـ أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام.

ـ أو أدخل كود السداد الإلكتروني (موجود على إيصال الكهرباء).

ـ ستظهر لك تفاصيل فاتورتك وقيمتها.

ـ اختر طريقة الدفع: بطاقة بنكية اختر الدفع بالبطاقة الائتمانية، أو محافظ إلكترونية.

ـ خدمات دفع: استخدم خدمات مثل فوري، فودافون كاش، أو تطبيقات الدفع الأخرى المتاحة، كما في Instapay.

ـ يمكنك الاشتراك في خدمة الخصم المباشر من حسابك البنكي عبر المنصة.

ـ اضغط "سداد" أو "تأكيد" لإتمام العملية، وستصلك رسالة تأكيد بالدفع.

تطبيق متابعة استهلاك الكهرباء

تتيح المنصة الموحدة للكهرباء، خدمة تطبيق متابعة استهلاك الكهرباء لحظة بلحظة عبر خدمة تسجيل العداد على الهاتف ومتابعة الفواتير الشهرية القديمة والحديثة، وذلك من خلال تطبيق يتم تحميله من متجر التطبيقات وتسجيل العداد عليه ومتابعة الاستهلاك.

ويشترط تفعيل التطبيق تسجيل العداد على المنصة مسبقًا للاستفادة من خدمات التطبيق، حيث أكدة المنصة الموحدة للكهرباء أن خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء لمعرفة تفاصيل آخر 12 فاتورة مدفوعة، تشترط أن يكون العداد مسجل في حساب المواطن على المنصة بالفعل من خلال الرابط هـــنــــا

أيام من الغرامة فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين غرامة التأخير أصحاب العدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

جانب من الاعمال

العبور الجديدة.. خطة عمل لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الوجه الحضاري للمدينة

مصلحة الجمارك المصرية

رئيس الجمارك: حريصون على التواصل مع المستخلصين واطلاعهم على التحديثات

وزير المالية خلال الاجتماع

وزير المالية لسفير كوريا الجنوبية: الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص

بالصور

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد