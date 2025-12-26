قبل أيام من الغرامة.. طريقة دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر أون لاين

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمعرفة طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين، منعًا للتأخر عن موعد السداد المسموح به قبل تطبيق غرامة التأخير، إذ إنه بانتهاء شهر ديسمبر الجاري، يتم تطبيق غرامات التأخير لغير المسددين من أصحاب العدادات الإلكترونية والقديمة غير مسبقة الدفع.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين

تمنع طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين، تطبيق غرامة تأخير بقيمة 7% لغير المسددين حتى نهاية الشهر، إذ يبدأ تغريم المستهلك بعد مرور شهر على صدور فاتورة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

من جانبها، تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سداد فاتورة استهلاك شهر نوفمبر التي يتم تحصيلها خلال ديسمبر، حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري، كفترة سماح للسداد دون غرامات.

خطوات طريقة دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر أون لاين:

ـ الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هــــنـــا.

ـ اختر من الخدمات دفع الفواتير.

ـ سجل الدخول برقم هاتفك وكلمة المرور أو أنشئ حساب جديد.

ـ أدخل رقم العداد المكون من 10 أرقام.

ـ أو أدخل كود السداد الإلكتروني (موجود على إيصال الكهرباء).

ـ ستظهر لك تفاصيل فاتورتك وقيمتها.

ـ اختر طريقة الدفع: بطاقة بنكية اختر الدفع بالبطاقة الائتمانية، أو محافظ إلكترونية.

ـ خدمات دفع: استخدم خدمات مثل فوري، فودافون كاش، أو تطبيقات الدفع الأخرى المتاحة، كما في Instapay.

ـ يمكنك الاشتراك في خدمة الخصم المباشر من حسابك البنكي عبر المنصة.

ـ اضغط "سداد" أو "تأكيد" لإتمام العملية، وستصلك رسالة تأكيد بالدفع.

تطبيق متابعة استهلاك الكهرباء

تتيح المنصة الموحدة للكهرباء، خدمة تطبيق متابعة استهلاك الكهرباء لحظة بلحظة عبر خدمة تسجيل العداد على الهاتف ومتابعة الفواتير الشهرية القديمة والحديثة، وذلك من خلال تطبيق يتم تحميله من متجر التطبيقات وتسجيل العداد عليه ومتابعة الاستهلاك.

ويشترط تفعيل التطبيق تسجيل العداد على المنصة مسبقًا للاستفادة من خدمات التطبيق، حيث أكدة المنصة الموحدة للكهرباء أن خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء لمعرفة تفاصيل آخر 12 فاتورة مدفوعة، تشترط أن يكون العداد مسجل في حساب المواطن على المنصة بالفعل من خلال الرابط هـــنــــا.