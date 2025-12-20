قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
أخبار البلد

تجنب 7% تأخير.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر

محمد غالي

يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، لشهر ديسمبر وسدادها في المواعيد المحددة تجنبا لتوقيع غرامات التأخير من جانب شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

فاتورة الكهرباء

غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء

تمنح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فترة سماح للمشتركين قبل تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% في حال عدم السداد لأكثر من 30 يوما ويعد نهاية الشهر الحالي آخر موعد لسداد فاتورة استهلاك شهر نوفمبر التي يتم تحصيلها خلال ديسمبر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اونلاين

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام والبيانات المطلوبة كما توفر وسائل متعددة لسداد الفاتورة دون انتظار المحصل مثل الموقع الرسمي ومحافظ البنوك ومنصات الدفع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025

يتم الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء ثم اختيار خدمات وبعدها الاستعلام عن الفاتورة الشهرية ثم إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة وكتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه وتسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام ثم الضغط على استعلام لتظهر في النهاية قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر

يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ثم اختيار دفع الفاتورة وبعد ذلك إدخال بيانات العداد وتشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء ثم إرسال الطلب وبعد التأكد من الكود يتم الضغط على تأكيد واختيار طريقة السداد المناسبة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يتم الدخول على موقع وزارة الكهرباء ثم اختيار الخدمات والاستعلام عن الفواتير ثم تحديد شركة الكهرباء التابع لها المشترك وإدخال البيانات المطلوبة وقراءة العداد والكود الخاص ثم الضغط على استعلام لتظهر الرسوم المقرر سدادها.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

تتوفر العديد من المنافذ لسداد فاتورة الكهرباء خلال شهر ديسمبر وتشمل مكاتب البريد ومنافذ ممكن ووقتي وتمام وسداد وضامن والبنك الزراعي ومصاري وبيي وأمان.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء

اختيار خدمات

الاستعلام عن الفاتورة الشهرية

إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة

كتابة رقم العداد

تحديد مكان تركيبه

تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام

الضغط على استعلام 

تظهر فاتورة الكهرباء المستحقة

