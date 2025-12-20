تجنب 7% تأخير.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر

يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، لشهر ديسمبر وسدادها في المواعيد المحددة تجنبا لتوقيع غرامات التأخير من جانب شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تمنح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فترة سماح للمشتركين قبل تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% في حال عدم السداد لأكثر من 30 يوما ويعد نهاية الشهر الحالي آخر موعد لسداد فاتورة استهلاك شهر نوفمبر التي يتم تحصيلها خلال ديسمبر.

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام والبيانات المطلوبة كما توفر وسائل متعددة لسداد الفاتورة دون انتظار المحصل مثل الموقع الرسمي ومحافظ البنوك ومنصات الدفع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025

يتم الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء ثم اختيار خدمات وبعدها الاستعلام عن الفاتورة الشهرية ثم إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة وكتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه وتسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام ثم الضغط على استعلام لتظهر في النهاية قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر

يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ثم اختيار دفع الفاتورة وبعد ذلك إدخال بيانات العداد وتشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء ثم إرسال الطلب وبعد التأكد من الكود يتم الضغط على تأكيد واختيار طريقة السداد المناسبة.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

تتوفر العديد من المنافذ لسداد فاتورة الكهرباء خلال شهر ديسمبر وتشمل مكاتب البريد ومنافذ ممكن ووقتي وتمام وسداد وضامن والبنك الزراعي ومصاري وبيي وأمان.

