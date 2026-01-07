قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اعرف إزاي تسجل قراءة عداد الغاز « بتروتريد» 2026 وسداد فاتورة يناير

قراءة عداد الغاز
قراءة عداد الغاز
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز شهر يناير 2026، من أجل سداد قيمة فاتورة الغاز، تجنبًا لفرض غرامات تأخير، وذلك بعد إعلان شركة بتروتريد عن بدء استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي للشهر الجاري.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير

بدأت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز، استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي لشهر يناير 2026، ابتداءً من يوم 1 يناير حتى يوم 27 من نفس الشهر.

أعلنت وزارة البترول من خلال شركاتها، موعد سداد فاتورة الغاز من يوم 6 حتى 30 من كل شهر، كما يمكن تسجيل قراءة العداد في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر.

وتتيح شركات الغاز الطبيعي، خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، وذلك تيسيرا على العملاء في كل وقت ومكان، وتوفير للجهد الذين يبذلوه عند الذهاب إلى أحد الفروع وتجنبا للزحام أيضا في المصالح الحكومية والشركات الخاصة الذي يتعامل معها الشخص، ويمكن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري حتى يتم دفع المستحقات في موعدها من خلال عدة طرق بسيطة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2026

ويمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2026 من الموبايل، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــا.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة العداد».

- كتابة بيانات المشترك، والتي تتضمن: «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد ».

- ادخال القراءة الحالية للعداد كما تظهر.

- تأكيد التسجيل بالضغط على «إرسال».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2026

يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير، باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــا.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن الفاتورة».

- ادخال بيانات المشترك، والتي تتضمن «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

- الضغط على «استعراض الفواتير» لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر يناير 2026

وهناك أكثر من طريقة لسداد فاتورة الغاز، وتشمل:

- المحصلين الرسميين التابعين للشركة.

ـ يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

- المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

- منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري.

- تطبيق «إنستاباي».

تعرف على الخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز قراءة عداد الغاز عداد الغاز « بتروتريد سداد الفاتورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد