اعرف إزاي تسجل قراءة عداد الغاز « بتروتريد» 2026 وسداد فاتورة يناير

ارتفعت معدلات البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز شهر يناير 2026، من أجل سداد قيمة فاتورة الغاز، تجنبًا لفرض غرامات تأخير، وذلك بعد إعلان شركة بتروتريد عن بدء استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي للشهر الجاري.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير

بدأت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز، استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي لشهر يناير 2026، ابتداءً من يوم 1 يناير حتى يوم 27 من نفس الشهر.

أعلنت وزارة البترول من خلال شركاتها، موعد سداد فاتورة الغاز من يوم 6 حتى 30 من كل شهر، كما يمكن تسجيل قراءة العداد في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر.

وتتيح شركات الغاز الطبيعي، خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، وذلك تيسيرا على العملاء في كل وقت ومكان، وتوفير للجهد الذين يبذلوه عند الذهاب إلى أحد الفروع وتجنبا للزحام أيضا في المصالح الحكومية والشركات الخاصة الذي يتعامل معها الشخص، ويمكن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري حتى يتم دفع المستحقات في موعدها من خلال عدة طرق بسيطة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2026

ويمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2026 من الموبايل، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــا.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة العداد».

- كتابة بيانات المشترك، والتي تتضمن: «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد ».

- ادخال القراءة الحالية للعداد كما تظهر.

- تأكيد التسجيل بالضغط على «إرسال».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2026

يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير، باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــا.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن الفاتورة».

- ادخال بيانات المشترك، والتي تتضمن «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

- الضغط على «استعراض الفواتير» لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر يناير 2026

وهناك أكثر من طريقة لسداد فاتورة الغاز، وتشمل:

- المحصلين الرسميين التابعين للشركة.

ـ يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

- المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

- منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري.

- تطبيق «إنستاباي».