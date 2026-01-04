محافظ الجيزة يوافق على مشروع تدعيم شبكة الغاز الطبيعي بالعمرانية والمنيب لخدمة 100 ألف عميل

وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على طلب الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس " المتخصصة في أعمال مدّ وصيانة شبكات الغاز الطبيعي لتنفيذ عدد من الأعمال لتدعيم شبكة الغاز الطبيعي بمناطق العمرانية والمنيب.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على استمرار ضخ خدمة الغاز الطبيعي بالكميات اللازمة لسد جميع الاحتياجات، لا سيما في ظل التوسعات التي تشهدها شبكات الغاز الطبيعي، وتزايد أعداد الوحدات السكنية التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وتتضمن الأعمال إضافة نحو 30 ألف متر مكعب/ساعة من كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها بما يسهم في توفير الكميات اللازمة لخدمة نحو 100 ألف عميل بمحافظة الجيزة.

ووجّه محافظ الجيزة السكرتير العام المساعد ورئيس حي الطالبية بالتنسيق الكامل مع الشركة لتسهيل تنفيذ الأعمال، والتي تشمل الحفر الفوري بطول 1500 متر وعرض 60 سم بطريق المريوطية الشرقي بدايةً من تقاطعه مع وصلة المريوطية وحتى شركة الأدوية الكائنة بشارع العروبة.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة تاون جاس بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، بما يضمن تعزيز مرفق الغاز الطبيعي واستيعاب الطلب المتزايد مع إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من كل قطاع.

وشدّد محافظ الجيزة على ضرورة وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بمحيط ومسار الأعمال بالطريق، لإرشاد قائدي المركبات والمواطنين إلى المسارات البديلة، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة وتيسير الحركة المرورية طوال فترة التنفيذ.