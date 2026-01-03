قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان جولة الإعادة في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال غلق لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في اليوم  الأول وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

واطمأن محافظ الجيزة على انتظام أعمال الغلق باللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من الانتهاء من عملية التصويت دون معوقات، ومغادرة الناخبين بصورة آمنة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة.

وقد كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستعداد الكامل لليوم الثاني لجولة الإعادة وذلك لضمان انتظام العملية الانتخابية، وتجهيز المقار واللجان مع متابعة كافة الإجراءات اللوجستية والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهد أعمال المتابعة كلٌّ من: محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد سامح سمير مساعد المستشار العسكري للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، إلى جانب مسئولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.

