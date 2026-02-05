فتحي سند يثير قلق جماهير الزمالك بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء، امس، الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القلعة البيضاء

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "حفلة " زملكاوية " ..برعاية كهرباء الاسماعيلية ..فوز كبير خمسة اهداف ..من كل الاصناف ..لقاء غير متوقع شكلا ..وموضوعا ..نجمه الاول معتمد جمال ..والمكسب الاهم : مجموعة شباب يبشر بالخير .." ملحوظة “ : مباراة ..لا يقاس عليها”

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصرى 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 زيسكو 0 نقاط.