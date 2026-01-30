مراد مكرم بعد ارتفاع أسعار الدهب :الشباب ينسوا بقي في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله

أثار الفنان مراد مكرم الجدل بعد أرتفاع أسعر المعدن الأصفر "الذهب" خلال تلك الفترة.

أسعار الذهب

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الدهب وصل اكتر من ٧٠٠٠ جنيه،أكتر من ٥٠٠٠ دولار للاونصه عالميا...انا رأيي الشباب ينسوا بقي الدهب في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله".

وهوى سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

الذهب يتراجع

وتعرض سعر جرام الذهب للنزيف بقيمة تبلغ 675 جنيها من قيمته في يوم واحد وذلك مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6775 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7742 جنيها للبيع و 7857 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6775 جنيها للبيع و 6875 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5807 جنيه للبيع و 5892 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4516 جنيه للبيع و 4583 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للبيع و 55 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5008 دولار للبيع و 5010 دولار للشراء.

ونفت منصة «أي صاغة» لتداول الذهب، ما تردد بشأن وجود توقف في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، مؤكدًة أن حركة التسعير مستمرة بشكل طبيعي وتعكس التغيرات الفورية في الأسعار العالمية.

وذكرت أن السرعة الكبيرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها جهات ومؤسسات عالمية في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر العالمي للأوقية، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.