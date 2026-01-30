قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
فن وثقافة

مراد مكرم بعد ارتفاع أسعار الدهب :الشباب ينسوا بقي في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

أثار الفنان مراد مكرم الجدل بعد أرتفاع أسعر المعدن الأصفر "الذهب" خلال تلك الفترة.

أسعار الذهب

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الدهب وصل اكتر من ٧٠٠٠ جنيه،أكتر من ٥٠٠٠ دولار للاونصه عالميا...انا رأيي الشباب ينسوا بقي الدهب في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله".

وهوى سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

الذهب يتراجع

وتعرض سعر جرام الذهب للنزيف بقيمة تبلغ 675 جنيها من قيمته في يوم واحد وذلك مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6775 جنيها.

 

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7742 جنيها للبيع و 7857 جنيها للشراء.

 

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6775 جنيها للبيع و 6875 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5807 جنيه للبيع و 5892 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4516 جنيه للبيع و 4583 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للبيع و 55 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5008 دولار للبيع و 5010 دولار للشراء.

ونفت منصة «أي صاغة» لتداول الذهب، ما تردد بشأن وجود توقف في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، مؤكدًة أن حركة التسعير مستمرة بشكل طبيعي وتعكس التغيرات الفورية في الأسعار العالمية.

وذكرت أن السرعة الكبيرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها جهات ومؤسسات عالمية في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر العالمي للأوقية، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.

مراد مكرم

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
قومي المرأة بالشرقية
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
إنارة
