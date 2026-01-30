قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. حمزة عبدالكريم يوقع العقد الثلاثي مع برشلونة| اعرف موعد السفر
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
فن وثقافة

الخادمة حاولت حرق الجـ ثة.. تفاصيل جديدة في مقـ تل الفنانة هدى شعراوي

هدي شعراوي
هدي شعراوي
أحمد البهى

كشف أحد أفراد عائلة الفنانة الراحلة هدى شعراوي عن تفاصيل جديدة في قضية مقتلها. 

وقال: ان الخادمة حاولت بعد ارتكاب الجريمة حرق الجـ ثة باستخدام البنزين، وقد اعتقدت أن جثة الأخيرة اشتعلت، ففرت هاربة من المكان، ولكنها اعترفت بكافة التفاصيل خلال التحقيقات ولم تنكر جريمتها، وكانت الخادمة السابقة تم الاستغناء عنها بعد سرقة مبالغ مالية كبيرة والمتهمة لم يكن ظاهرًا عليها أي سلوك مريب من قبل.

وداع أخير يملؤه الحزن

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين تفاصيل تشييع جثمان الراحلة، حيث يُشيَّع جثمانها اليوم الجمعة من مشفى المدينة، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني، ثم توارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

كما كشفت النقابة عن مواعيد العزاء، حيث تتلقى أسرة الفنانة الراحلة التعازي للرجال يومي السبت والأحد من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً في صالة دار السعادة بمنطقة المزة فيلات غربية جانب برج تالا، بينما يقام عزاء النساء من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة قبل جسر المتحلق.

فنانة جاءت بالصدفة وصنعت مسيرة استثنائية

لم تدخل هدى شعراوي عالم الفن بحثًا عن الأضواء أو الشهرة، بل جاءت إليها الصدفة وهي تمسك بيد والدتها، لتبدأ رحلة طويلة صنعت خلالها حضورًا فنيًا خاصًا ومحبوبًا.

بدايتها الحقيقية تعود إلى اللحظة التي شاهدها فيها الفنان الكبير أنور البابا بصحبة والدتها في منزل أصدقاء مشتركين، حيث لفتت انتباهه ملامحها وصوتها، وطلب منها قراءة نص بسيط. لم يحتج البابا وقتًا طويلًا ليحسم قراره، فقد أعجبه أداؤها على الفور، واصطحبها مباشرة إلى مبنى الإذاعة السورية، لتخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

خطوات واثقة في الإذاعة والغناء

بدأت هدى شعراوي مسيرتها الفنية من خلال مسلسل إذاعي أدت فيه دور فتاة صغيرة، ثم شاركت في مسلسل "صرخة بين الأطلال"، لتكون واحدة من أوائل الفتيات اللاتي عملن في الإذاعة السورية في زمن لم يكن دخول المرأة هذا المجال أمرًا شائعًا أو سهلًا.

ولم يقتصر عطاؤها على التمثيل فقط، إذ امتلكت موهبة غنائية واضحة، وشاركت بالغناء في عدد من الأعمال التلفزيونية، في وقت كانت فيه تجمع بين الفن والعمل في الكوافير لفترة من حياتها، في صورة عكست شخصية مجتهدة اعتمدت على نفسها، ولم تتخلَّ يومًا عن شغفها بالفن.

بين المسرح والسينما والتلفزيون

تنقلت هدى شعراوي بسلاسة بين خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون، وقدمت رصيدًا فنيًا متنوعًا.
على خشبة المسرح، شاركت في أعمال بارزة مثل: يوم من أيام الثورة العربية، عريس لقطة، لحد هون وبس، الخادم والسكرتيرة.

أما في السينما، فكان لها حضور في أفلام مهمة منها: لشمس في يوم غائم، أوراق مكتوبة، ذكرى ليلة حب، حارة العناتر، اتفضلوا ممنوع الدخول، غراميات خاصة، غرام المهرج.

وفي الدراما التلفزيونية، تركت بصمة لا تُنسى من خلال مشاركاتها في مسلسلات شكلت ذاكرة المشاهد السوري والعربي، أبرزها: باب الحارة، أيام شامية، عودة غوار، أهل الراية بجزأيه، نساء بلا أجنحة، حمام شامي، قلة ذوق وكثرة غلبة، عيلة خمس نجوم، عيلة سبع نجوم، بيت جدي، رجال العز، زمن البرغوث، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانتها كممثلة قادرة على تقديم الأدوار الشعبية والإنسانية بصدق وعفوية. 

الفنانة الراحلة هدي شعراوي هدي شعراوي الراحلة هدي شعراوي

