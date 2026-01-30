قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. " علي كلاي" على قناة أبو ظبي

أعلنت قناة أبو ظبي عن عرض مسلسل" علي كلاي" من بطولة أحمد العوضي خلال شهر رمضان الكريم. 

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

