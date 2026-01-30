قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ذكري ميلاد فردوس محمد.. محطات إنسانية وفنية في حياة أشهر امهات السينما

فردوس محمد
فردوس محمد
أحمد البهى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في 5 مايو عام 1906، وتعد من أشهر الفنانات اللاتي قدمن دور الام علي الشاشة. 

ولدت فردوس محمد في حي المغربلين بمدينة القاهرة في عام 1906، توفي والداها وهي صغيرة فتولى تربيتها الشيخ علي يوسف مؤسس جريدة المؤيد.

والتحقت فردوس محمد بمدرسة إنجليزية بحي الحلمية، فتعلمت القراءة والكتابة والتدبير المنزلي.

قدمت فردوس محمد أول عمل مسرحي لها على اﻹطلاق في عام 1927 وهى مسرحية إحسان بك مع فرقة أولاد عكاشة المسرحية التي صارت واحدة من أعضائها، كما عملت مع فرق إسماعيل يس وعبدالعزيز خليل ورمسيس وفاطمة رشدي.

بدأت فردوس محمد العمل في السينما فى منتصف الثلاثنيات، وعلى مدار مشوارها الفني، وعرفت بأداء دور الم بمختلف تنويعتها حتى لُقبت ب أم السينما المصرية .

من ابرز أفلام فردوس بياعة التفاح، سفير جهنم، غزل البنات، سيدة القطار، صراع في الميناء.

تزوجت فردوس محمد في سن 14 عاما  من شاب تقدم لها ، وعاشت معه 5 سنوات لم تنجب خلالها وأساء زوجها معاملتها حتى طلقها وهى فى سن 19 عاما. 

وبعد طلاقها بفترة  تزوجت فردوس محمد من جارها الذي  يعمل فى فرقة عكاشة المسرحية أن تعمل بالفرقة، ورحبت فردوس بهذا العرض الذى يوافق موهبتها وحبها للفن، وبدأت العمل فى الفرقة بمرتب 3 جنيهات، وتألقت فى أدوارها وحققت نجاحا كيرا على المسرح.

تزوجت فردوس محمد للمرة الثانية من الفنان محمد إدريس وعاشت معه 15 عاما حتى وفاته ولكنها أيضا لم تنجب، وتبنت طفلة وتولت رعايتها وأطلقت عليها اسم نانى.

وفاة فردوس محمد

توفيت فردوس محمد، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم في 30 يناير 1961.

فردوس محمد الفنانة فردوس محمد ذكري ميلاد فردوس محمد

