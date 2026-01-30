قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
مش دي النهاية | ناقد رياضي يكشف مفاجأة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
أخبار البلد

المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل

المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل
المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل
الديب أبوعلي

اختتم المنتدى الرابع لنقابات النقل البري لدول حوض النيل أعماله، والذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2026، تحت رعاية وزير العمل المصري محمد جبران بإصدار حزمة من التوصيات المهمة الهادفة إلى تعزيز التعاون النقابي والمهني بين عمال النقل البري بدول حوض النيل، انطلاقًا من وحدة المصير والتحديات المشتركة التي تجمع شعوب المنطقة.

وأكد المشاركون، أن المنتدى الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، يستمد قوته من عطاء نهر النيل العظيم، مشددين على ضرورة توطيد التعاون بين عمال النقل البري في نطاق جغرافي واحد، وتحويل هذا التعاون إلى واقع ملموس يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للعمال وشعوبهم.

توصيات المنتدى الرابع للنقل البري 

واتفق الأعضاء على إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومنتدى نقابات النقل البري لدول حوض النيل، تتعلق بأطر التدريب المهني للسائقين والتدريب التقني للفنيين، على أن يتم تنفيذ برامج التدريب داخل مراكز وزارة النقل المصرية.

كما أوصى المنتدى بإعداد مذكرة تفاهم بين المؤسسة الثقافية العمالية والمنتدى، لتنفيذ برامج التدريب العمالي والنقابي لعمال نقابات النقل البري بدول حوض النيل، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر النقابية وتعزيز الوعي المهني.

وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريب مهنية للسائقين حول كيفية التعامل مع قيادة الطرق الدولية، في إطار دعم السلامة المهنية وتحسين جودة خدمات النقل البري العابرة للحدود.

وفي بادرة تضامن لافتة، دعا المنتدى إلى فتح مستشفيات النقل البري في مصر أمام جميع عمال النقل البري بدول حوض النيل، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمال.

كما شدد المشاركون على أهمية الاهتمام بقضايا المرأة والشباب، والتصدي لظواهر الهجرة غير الشرعية والبطالة، إلى جانب مواجهة آثار التغير المناخي وتأثيره على عالم العمل، باعتبارها تحديات مشتركة تتطلب تنسيقًا إقليميًا فعالًا.

