المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل

اختتم المنتدى الرابع لنقابات النقل البري لدول حوض النيل أعماله، والذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2026، تحت رعاية وزير العمل المصري محمد جبران بإصدار حزمة من التوصيات المهمة الهادفة إلى تعزيز التعاون النقابي والمهني بين عمال النقل البري بدول حوض النيل، انطلاقًا من وحدة المصير والتحديات المشتركة التي تجمع شعوب المنطقة.

وأكد المشاركون، أن المنتدى الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، يستمد قوته من عطاء نهر النيل العظيم، مشددين على ضرورة توطيد التعاون بين عمال النقل البري في نطاق جغرافي واحد، وتحويل هذا التعاون إلى واقع ملموس يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للعمال وشعوبهم.

توصيات المنتدى الرابع للنقل البري

واتفق الأعضاء على إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومنتدى نقابات النقل البري لدول حوض النيل، تتعلق بأطر التدريب المهني للسائقين والتدريب التقني للفنيين، على أن يتم تنفيذ برامج التدريب داخل مراكز وزارة النقل المصرية.

كما أوصى المنتدى بإعداد مذكرة تفاهم بين المؤسسة الثقافية العمالية والمنتدى، لتنفيذ برامج التدريب العمالي والنقابي لعمال نقابات النقل البري بدول حوض النيل، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر النقابية وتعزيز الوعي المهني.

وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريب مهنية للسائقين حول كيفية التعامل مع قيادة الطرق الدولية، في إطار دعم السلامة المهنية وتحسين جودة خدمات النقل البري العابرة للحدود.

وفي بادرة تضامن لافتة، دعا المنتدى إلى فتح مستشفيات النقل البري في مصر أمام جميع عمال النقل البري بدول حوض النيل، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمال.

كما شدد المشاركون على أهمية الاهتمام بقضايا المرأة والشباب، والتصدي لظواهر الهجرة غير الشرعية والبطالة، إلى جانب مواجهة آثار التغير المناخي وتأثيره على عالم العمل، باعتبارها تحديات مشتركة تتطلب تنسيقًا إقليميًا فعالًا.