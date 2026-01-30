ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل «كله بيحب مودي»

نشر النجم ياسر جلال، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «كله بيحب مودي»، في خطوة زادت من حماس الجمهور وترقبهم للعمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ومقرر عرضه قريبًا، وسط حالة من الترقب الجماهيري؛ خاصة مع عودة ياسر جلال إلى تقديم لون جديد يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.