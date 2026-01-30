قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف مسؤولين أمنيين ومستثمرًا متهما بنهب أموال الشعب
القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟
أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها
وصول مهاجم سوبر لـ الأهلي .. والإعلان عن الصفقة خلال ساعات
المنتدى الرابع للنقل البري يوصي بفتح المستشفيات المصرية أمام عمال حوض النيل
فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل
توجيه رسمي من الصحة برفع كفاءة أسرّة الطوارئ بمستشفى الغردقة العام
بالصور | محافظ القاهرة : تأمين عمال إزالة كوبري السيدة العائشة بالإجراءات اللازمة
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل كله بيحب مودي
دوي انفجار بمحيط مخيم نور الشمس بـ طولكرم | شاهد
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل كله بيحب مودي

ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل «كله بيحب مودي»
ياسر جلال ينشر البوستر الرسمي لمسلسل «كله بيحب مودي»
أوركيد سامي

نشر النجم ياسر جلال، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «كله بيحب مودي»، في خطوة زادت من حماس الجمهور وترقبهم للعمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ومقرر عرضه قريبًا، وسط حالة من الترقب الجماهيري؛ خاصة مع عودة ياسر جلال إلى تقديم لون جديد يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

