5 انتصارات و5 تعادلات .. نتائج مثيرة اليوم في الجولة 21 بدوري المحترفين

شهدت مباريات اليوم الجمعة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الـ 21 بدوري المحترفين ندية قوية وإثارة.

وأسفرت مباريات اليوم الجمعة فى دوري المحترفين عن النتائج الآتية:



فوز بترول أسيوط على السكة الحديد بهدفين دون رد



فوز المنصورة علي مسار بهدفين دون مقابل



نجح القناة في الفوز على راية بثلاثة أهداف نظيفة



اقتنص فريق وي فوزًا صعبًا على أسوان بهدف دون رد



حقق فريق أبو قير للأسمدة انتصارًا على بلدية المحلة بهدف نظيف



حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراتي الإنتاج الحربي وطنطا ومالية كفر الزيات ولافيينا.



تعادل فريق الترسانة مع الداخلية بدون أهداف.



تعادل فريق مالية كفر الزيات مع لافيينا بهدف لكل منهما .



اكتفي فريق بروكسي بالتعادل السلبي مع ديروط.



تعادل فريق الإنتاج الحربي مع طنطا بهدف لكل فريق.