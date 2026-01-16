نتائج الجولة الـ19 من دوري المحترفين: انتصارات وتعادلات تحافظ على الإثارة في البطولة

أسدل الستار على مباريات الجولة الـ19 من منافسات دوري المحترفين، والتي شهدت مجموعة من النتائج المثيرة، أسفرت عن تغييرات طفيفة في ترتيب جدول المسابقة.

وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

أبو قير للأسمدة 1 – 0 بترول أسيوط

مالية كفر الزيات 1 – 0 ديروط

القناة 2 – 0 لافيينا

مسار 0 – 2 الترسانة

السكة الحديد 2 – 1 راية

أسوان 0 – 3 بروكسي

الداخلية 1 – 2 وى

الإنتاج الحربي 0 – 0 المنصورة

طنطا 1 – 1 بلدية المحلة

أسفرت هذه الجولة عن تعزيز بعض الفرق لمراكزها في جدول الترتيب، فيما تعثر عدد من الفرق الأخرى في سعيها لتحسين وضعها في البطولة، ما يجعل منافسات الدوري في الجولات المقبلة أكثر إثارة وتشويقاً.