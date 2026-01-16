المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المغربي جلال جيد حكماً لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية غداً".

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، في ختام مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري قد تلقى هزيمة بنتيجة 0-1 أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويلعب منتخب مصر على ملعب محمد الخامس، للمرة الأولى في النسخة الحالية، بعدما خاض 5 مواجهات على ملعب أدرار في أغادير، ثم لقاء واحد في طنجة على ملعب ابن بطوطة.