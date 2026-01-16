مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر

أعرب المدير الفني لمنتخب نيجيريا، إيريك سيكو شيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مصر، عن شعوره بخيبة الأمل بعد الخروج من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المغرب.

وقال شيل: "بصراحة، أشعر بخيبة أمل لوجودي هنا. كانت لديّ طموحات كبيرة لهذه البطولة. بعد خسارتنا أمام المغرب، طلبت من لاعبيّ أن يرفعوا معنوياتهم، لأنهم قدموا أداءً رائعًا في البطولة. وقد طلب مني اللاعبون أن أفعل الشيء نفسه لمباراة السبت."

وأضاف المدرب: "إذا منحني الله فرصة الاستمرار بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، فسأكون سعيداً بإعادة المزيد من اللاعبين إلى الفريق، ومواصلة العمل على تطوير المنتخب."