ملياردير نيجيري يوجه رسالة مؤثرة للنسور ويؤكد صرف مكافأة 500 ألف دولار رغم الخروج من أمم إفريقيا

وجّه الملياردير النيجيري عبدالصمد رابيو رسالة دعم قوية ومؤثرة لمنتخب بلاده، عقب خروج منتخب نيجيريا من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا فخره الكامل بما قدمه اللاعبون، وتمسكه بالوفاء بوعده بصرف مكافأة مالية كبيرة تقديرًا لمجهوداتهم.

رسالة رابيو

وقال رابيو، عبر حسابه الرسمي، مخاطبًا لاعبي المنتخب النيجيري: "إلى نسورنا الخضراء الشجعان، لقد قاتلتم بقلوبكم، وبذلتم كل ما لديكم، وأظهرتم الشجاعة الحقيقية والإصرار داخل الملعب. ورغم أن الفوز لم يكن من نصيبكم هذه المرة، فإنكم جعلتم كل نيجيري فخورًا بكم".

وأضاف رجل الأعمال النيجيري: "أحيانًا، حتى أفضل جهودنا لا تؤتي ثمارها كما نأمل، لكن الروح والشغف والوحدة التي أظهرتموها هي ما يهم حقًا. لقد تركتم كل شيء على أرض الملعب، وهذا بحد ذاته يستحق الاحتفال".

وأعلن رابيو: "تقديرا لمسيرتكم الرائعة وجهودكم الجبارة، سأستمر في الوفاء بالوعد بمنح 500 ألف دولار أمريكي، اعترافًا بعملكم الجاد وتفانيكم والفرحة التي جلبتموها لأمتنا.. ابقوا مرفوعي الرأس، يا نسورنا الخضراء – هذه التجربة والدروس والروح ستدفعكم نحو نجاحات أكبر في المرات القادمة. نيجيريا دائمًا فخورة بكم، ونحن نؤمن بانتصاراتكم المستقبلية".

وشدد الملياردير النيجيري على ضرورة رفع الرؤوس بعد الخروج من البطولة، مؤكدًا أن التجربة التي مر بها المنتخب، والدروس المستفادة، والروح القتالية التي ظهرت، ستكون دافعًا قويًا لتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.

واختتم رابيو رسالته بالتأكيد على أن نيجيريا ستظل فخورة بمنتخبها دائمًا، وأن الإيمان بقدرة نسور نيجيريا على تحقيق الانتصارات المستقبلية لا يزال حاضرًا بقوة، رغم خيبة الخروج من نصف النهائي.