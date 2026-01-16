قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس مرمى نيجيريا نوابالي مهدد بالإيقاف قبل مواجهة مصر

الحارس النيجيري ستانلي نوابالي
الحارس النيجيري ستانلي نوابالي
إسلام مقلد

أصبح الحارس النيجيري ستانلي نوابالي مهددًا بتوقيع عقوبة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على خلفية التصرفات التي صدرت منه خلال مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب المغرب، والتي أُقيمت وسط أجواء جماهيرية مشحونة.

إشارة خارجة للجمهور المغربي

وشهدت المباراة قيام نوابالي بإشارات تجاه الجماهير المغربية عقب بعض اللقطات داخل اللقاء، وهي تصرفات اعتبرها مراقبون غير لائقة ولا تتماشى مع لوائح السلوك والانضباط المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة في المباريات الإقصائية الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

مراجعة اللقطات

وبحسب ما تقرر داخل أروقة «كاف»، فإن الجهات المختصة تقوم حاليًا بمراجعة اللقطات المصورة الخاصة بالواقعة، سواء تلك التي رصدتها الكاميرات التلفزيونية أو تقارير الحكام ومراقبي المباراة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المعمول بها.

قرار بعد التقييم

ومن المنتظر أن يصدر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتهاء الكامل من عملية التقييم، سواء بالاكتفاء بالتنبيه أو توقيع عقوبة انضباطية قد تشمل الإيقاف أو الغرامة المالية، حال ثبوت مخالفة الحارس لقواعد السلوك الرياضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية تشديدًا واضحًا من جانب «كاف» على مسألة الانضباط والسلوك داخل الملاعب، في إطار حرصه على الحفاظ على الصورة العامة للبطولة ومنع أي تصرفات قد تُفسر على أنها استفزاز للجماهير أو خروج عن الروح الرياضية.

الحارس النيجيري ستانلي نوابالي نوابالي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كأس الأمم الإفريقية منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

معرض سلع

محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس

إحالة ممتهم للجنايات

إحالة المتهم بقتل صغاره الثلاثة بالمنيا إلى محكمة الجنايات

رمد المنصوره

محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة تتصدر عمليات زراعة القرنية خلال عام

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد