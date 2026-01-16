خلت من نجوم مصر.. التشكيلة المثالية في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

خلت التشكيلة المثالية في منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب من تواجد أي لاعب ضمن صفوف منتخب مصر الوطني.

وجاءت التشكيلة المثالية في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا على النحو التالي:

نوابالي في حراسة المرمى من منتخب نيجيريا

نايف أكرد مدافع منتخب المغرب - نياكاتي لاعب السنغال - باسي لاعب نيجيريا - دياتا لاعب السنغال - العيناوي لاعب المغرب - إدريسا غي لاعب السنغال - نصير مزراوي لاعب المغرب - بخنوس لاعب المغرب ساديو ماني لاعب السنغال - يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب.

وتلقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني مساء غد السبت مع نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.